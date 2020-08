La relance éco : au Bessat, le centre de vacances la Traverse ne chaume pas

La relance éco nous fait prendre un peu d'altitude. Direction le centre d’accueil la Traverse située à 1170m à Bessat dans le massif du Pilat. La traverse, c'est un lieu de vie adapté. Elle accueille toute l’année aussi bien des groupes scolaires, des colonies, stages de formation ou familles en vacances.

"C'est reparti très vite dès le début du mois de juillet avec les colonies de vacances explique Pierre Ancinas directeur de la Traverse. On ne savait pas si elles pourraient avoir lieu, donc ça été un soulagement et depuis on accueille à peu près 90 enfants par semaine. Cela va durer jusqu'à fin août car pour la première fois nous restons ouvert tout le mois d'août".

Avec environ 125.000 euros de pertes (entre 25% et 30% du budget), la Traverse doit mettre les bouchées doubles pour rattraper un peu de l'argent perdu suite à la crise sanitaire : "ce n'est pas l'objectif car on est une association à but non lucrative précise Pierre Ancinas. On est d'abord heureux d'accueillir de nouveau des enfants et économiquement oui on espère qu'il n'y aura pas de conséquence sur l'activité de La traverse et le personnel qui y travaille".

La Traverse reçoit des classes du dispositif "vacances apprenantes" © Radio France - Kevin Boderau

Des protocoles sanitaires relativement lourd

La température des enfants est prise tous les jours à la Traverse. Poignées de portes ou interrupteurs sont désinfectés très régulièrement. Pour appliquer ce protocole sanitaire strict "on ne compte pas nos heures" confie Pierre Ancinas.

la traverse accueille aussi des événements familiaux (mariages, anniversaires). Ils ont été reportés à l'automne ou à l'année prochaine. Le gouvernement leur a donné la possibilité de conserver les acomptes qui avaient été versés en avoirs valables 18 mois. la Traverse espère juste qu'il n'y ait pas de deuxième vague de confinement à l'automne.