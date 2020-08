"La relance éco" : Le centre naturiste de Montalivet réalise une excellente saison

Le directeur du CHM Renaud Brahimi n'en revient toujours pas. Lui qui s'attendait à une saison estivale très compliquée, aura au final quasiment atteint ses objectifs. Le CHM a affiché complet tout l'été, avec au passage beaucoup de nouveaux pratiquants qui en ont profité pour sauter le pas.

Comme dans les autres campings, les établissements naturistes ont dû mettre en place le port du masque obligatoire dans les espaces clos, et le respect des distances sociales dans tous les espaces communs, avec marquage au sol si nécessaire. Mais à la différence d'autres responsables d'établissements, qui avouent avoir dû faire la police face à des vacanciers totalement relâchés, au CHM, les clients sont restés selon le directeur extrêmement respectueux des gestes barrières.

Lorsqu'on est habillés, notre bulle sociale est très réduite, et les autres rentrent facilement à l'intérieur, alors que quand on est nus, cette bulle est beaucoup plus grande et son respect par les autres aussi - Renaud Brahimi