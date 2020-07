La relance éco : le Cercle Hippique Dijonnais a retrouvé 70 % de son activité

Comment se passe la reprise de l'activité dans les centres équestres, qui totalisent plus de 30.000 licenciés en Bourgogne-Franche-Comté ? Dans "La relance éco" du mercredi 8 juillet 2020, on prend la direction du Cercle Hippique Dijonnais, qui a réussi à retrouver 70% de son activité.

Au galop, dans "La relance éco" de ce mercredi 8 juillet 2020. Les centres équestres et les clubs d'équitation ont été fortement touchés par la crise du coronavirus, obligés de fermer complètement pendant le confinement. Selon les derniers chiffres, on décompte plus de 30.000 licenciés en Bourgogne-Franche-Comté. Alors comment se passe la reprise pour eux, depuis le déconfinement, et avec les grandes vacances qui commencent ? Illustration au Cercle Hippique Dijonnais, club installé dans une belle pinède sur le plateau de Chenôve.

"On a eu l'avantage de pouvoir relancer notre activité assez vite"

Dans les écuries et sous le chapiteau, tout semble normal : des enfants en stage avec le programme "Dijon sport découverte" s'occupent patiemment de quelques-uns des 56 poneys et chevaux du centre. Les gestes barrières - sens de circulation, accueil à l'extérieur, lavage des mains, matériel individuel, etc - sont toujours présents, même si le protocole sanitaire drastique mis en place au moment de la réouverture a logiquement tendance à s'alléger au fur et à mesure des jours qui passent.

On a senti une inquiétude chez certains clients

Ici, l'activité repart au trot : "On a repris à 70% de notre activité pour l'instant", calcule Geoffroy Lalloz, directeur du Cercle Hippique Dijonnais depuis 10 ans. Vu que l'équitation est un sport en plein, "on a eu l'avantage de pouvoir relancer notre activité assez vite", se réjouit-il. Une reprise progressive, qu'il espère voir s'accélérer avec les vacances. "On va profiter de l'été, en espérant que les gens vont choisir des loisirs locaux. On attend la rentrée. Est-ce qu'on va réussir à récupérer les 30% d'activité qui manquent ? Je n'en sais rien".

Geoffroy Lalloz, directeur du Cercle Hippique Dijonnais © Radio France - Adrien Beria

