La relance éco : le Chambéry Savoie Mont-Blanc handball contraint de diminuer son budget

Le Chambéry Savoie Mont-Blanc handball prévoit un budget à la baisse pour la saison 2020/21 et négocie des diminutions de salaires avec les joueurs et l’ensemble des employés du club.

C’est l’un des secteurs qui est complètement à l’arrêt depuis la mi-mars : le sport de haut niveau. Dans « La relance éco » on fait le point sur la situation financière du Chambéry Savoie Mont Blanc handball avec le président du club, Alain Poncet.

Est-ce que les finances du club sont dans le rouge après cette saison tronquée ?

Alain Poncet : Non, les finances du club ne sont pas dans le rouge grâce à la mise en place du chômage partiel et à toutes les économies qu’on a pu faire depuis le début du confinement. Depuis la mi-mars nous n’avons plus aucune recette mais nous avons réussi à trouver un équilibre, donc la situation est compliquée mais elle n’est pas périlleuse.

Vous travaillez au budget de la saison prochaine, là par contre, vous partez sur un budget en baisse ?

Oui, si là on a réussi à sauver la situation, la saison prochaine nous sommes obligés de partir sur un budget prévisionnel en baisse puisqu’il y a de nombreuses incertitudes. Certains partenaires risquent de ne plus être présents (parce qu’ils n’existeront peut-être même plus eux-mêmes). On avait un budget cette année de 4,4 millions d’euros et aujourd’hui on a deux simulations de budget, un à 3,7 et un autre à 3,9 millions pour la saison 2020/21.

Quelles sont les conséquences de cette baisse de budget ?

Nous devons essayer de réaliser les mêmes prestations avec tous nos partenaires car aujourd’hui nous avons 70 % de recettes qui proviennent de la billetterie et de partenaires privés, 10 % de la Ligue et des produits annexes et un petit 20 % des collectivités publiques, donc il faut à la fois continuer à fournir des prestations de qualité tout en réalisant des économies. Nous avons raclé le budget de fonctionnement de 10 à 15 % et aujourd’hui nous sommes en négociation avec l’intégralité du personnel pour des baisses de salaires pour la prochaine saison (ndr : le club emploie au total 32 personnes y compris les joueurs).

Des baisses de salaires de quel ordre ?

Selon les tranches ça irait de 10 à 30 % ce qui fait une moyenne on va dire de 15 à 20 %. Ils sont très à l’écoute, ils n’ont pas encore accepté mais ils n’ont pas refusé non plus, on est encore dans la discussion mais en tout cas ils ont un comportement responsable. Et si jamais nos recettes sont meilleures que prévues, l’objectif est de pouvoir réduire au fur et à mesure de la saison cette baisse de salaire. On essaye d’être le plus raisonnable possible ni en étant pessimiste ni en étant optimiste.

Est-ce que la baisse de budget va jouer aussi sur le recrutement ?

Aujourd’hui le recrutement est bouclé. On ne va pas recruter de nouveaux joueurs quand on demande à ses propres joueurs de faire des efforts de salaire, ce serait quand même totalement incorrecte. Donc, à part peut-être quelques aménagements à la marge, ça va dépendre des négociations avec les joueurs dans les semaines à venir, le recrutement est terminé.

Les joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc handball vont reprendre l’entrainement le 18 juillet. La saison 2020/21 devrait démarrer le 23 septembre mais à une condition, que les matchs ne se jouent pas à huis-clos. Les clubs ne veulent pas reprendre sans spectateur car cette situation ne serait pas tenable financièrement.

