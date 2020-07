La relance éco : "le champignon français" allie économie et solidarité à Erôme

Depuis le début de la crise sanitaire, l'entreprise du nord Drôme produit des champignons pour répondre à la demande mais aussi, et c'est plus inattendu, des visières de protection !

Quand pleurottes et visières de protection font bon ménage....En plus de son coeur de métier, le "champignon Français", basé à Erôme dans la Drôme, s'est mis à faire des visières de protection pendant le confinement. Au nom de la solidarité, la société a utilisé ses appareils de découpe laser pour fabriquer 10.000 protections distribuées gratuitement. Et elle continue. Son patron Jérémy Pilon explique : "la crise semble derrière nous en France mais on expédie encore des visières au Pérou ou au Brésil". Pour autant, la production de champignon se poursuit et l'activité est bien repartie grâce à la réouverture des restaurants. Pendant le confinement, les ventes ont bien fonctionné avec les magasins de producteurs. L'entreprise a l'espoir que les consommateurs n'oublieront pas les bonnes habitudes prises pendant 8 semaines : le consommer local !

Jérémy Pilon , patron du "champignon français" était invité de "la relance éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :