La relance éco : le chantier Catana de Canet veut éviter le naufrage

Comme nombre d'entreprises, le chantier Catana ressent les effets de la crise du Covid. "Pendant le confinement, nous n'avons pu fabriquer aucun bateau. Environ 30% des bateaux que nous avions prévu de construire cette année ne seront pas produits."

Mais selon Olivier Poncin, le patron du troisième constructeur mondial de catamarans, cela est peut-être un mal pour un bien, au vu de la tendance du marché. "Les ventes se sont tassées pendant la période : les gens n'avaient pas le coeur à commander un bateau. Et puis nous ne pouvions pas les livrer."

Il n'en reste pas moins que le nombre de commandes a été "érodé par la crise", même si l'entreprise avait déjà un "bon carnet de commandes".

Une baisse importante attendue sur l'année 2021

Entre 50 et 66% des ventes de bateaux se font à des sociétés de location, qui elles-mêmes les louent ensuite à leurs clients. "Or ces entreprises s'attendent à une saison estivale exécrable. Et si leur saison est mauvaise, ils auront moins d'intérêts à acheter des bateaux l'année prochaine. Le risque pèse donc davantage sur l'exercice à venir que sur l'exercice actuel". La profession estime que le marché pourrait ralentir de 30 à 50% l'année prochaine.

Quelles conséquences pour l'emploi ?

Alors quelles conséquences pour l'emploi ? Elles devraient surtout concerner les contrats précaires selon Olivier Poncin. Les producteurs de bateaux travaillent en partie avec des intérimaires et des CDD. "On ne peut pas fabriquer 30 à 50% de bateaux en moins d'une année sur l'autre sans avoir un nécessaire ajustement de la force de production."

Mais le patron de l'entreprise basée à Canet-en-Roussillon se veut optimiste : "Catana résistera mieux que certains, pour des tas de raisons structurelles. Je ne suis pas trop inquiet pour le bassin d'emploi de Canet-en-Roussillon et les sous-traitants qui aident Catana."

Vous pouvez réécouter l'interview d'Olivier Poncin ici.