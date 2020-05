La relance éco : le château de Bussy Rabutin rouvre ses portes début juin en Côte-d'Or

Le tourisme doit aussi se relancer. C'est d'autant plus important que beaucoup de côte-d'Oriens profitent d'un long weekend de l’ascension et qu'il va falloir au cours des prochaines semaines, privilégier le tourisme local. Parmi les sites qui préparent leurs réouvertures dans le département, figure le château de Bussy-Rabutin ! François-Xavier Verger, est son administrateur.

François-Xavier Verger, l'administrateur du château de Bussy-Rabutin Copier

Des peintures à découvrir dans une salle du Château de Bussy Rabutin © Radio France - Christophe Tourné

Depuis le début de la semaine, vos 10 employés préparent la réouverture. En quoi consiste votre travail en ce moment ?

Il faut entretenir le parc, car durant le confinement la végétation a beaucoup poussée mais il faut aussi mettre en place de nombreux aménagements pour faciliter la visite notamment au niveau de la caisse pour accueillir le public dans de bonnes conditions et tenir compte des mesures sanitaires. Et dès la réouverture, on pourra visiter de nouvelles salles de médiation du château dont la salle d'introduction multimédia. Elle présentera Bussy Rabutin, sa famille et son oeuvre littéraire. Tout ce qui faisait cruellement défaut. La visite sera donc encore plus intéressante!

Il faudra porter un masque pour la visite?

On va faire appel au bon sens civique des visiteurs. Il n'est pas forcément indispensable de venir masquer mais il faudra être vigilant sur la gestion des flux, en évitant de se croiser dans certains espaces. On fera des moments d'entrée et de sortie dans certaines salles. Il faudra que le public soit vigilant à ne pas s'exposer et nous exposer !

Votre site, géré par les Monuments Nationaux dépend donc de l'État mais pour vous il est urgent de pouvoir rouvrir, pourquoi ?

Le site s'autofinance à 85% pour faire des travaux par exemple. Et même s'il existe un système de péréquation avec d'autres monuments nationaux comme la cité de Carcassonne, le Mont-Saint-Michel qui permet de redistribuer l'argent des sites les plus rentables vers les autres, ils étaient tous fermés il y a encore quelques jours.

Le château de Bussy Rabutin accueille environ 35 000 visiteurs chaque année. Vous risquez de ne pas les atteindre cette année. Est-ce grave pour la situation financière et l'avenir du château?

Les visiteurs financent l'établissement. Nous appartenons aux centre des Monuments Nationaux du ministère de la Culture qui vie en partie grâce à la billetterie et aux ressources des boutiques, aux locations et au mécénat. Le fait de ne pas avoir pu accueillir de public depuis deux mois affecte terriblement nos ressources. Actuellement, nous réduisons nos dépenses au maximum pour tenir le coup ! Nous avons tout fait pour éviter d'augmenter les tarifs.

Pour ne pas rompre le lien avec ses visiteurs, le château de Bussy Rabutin organise tous les jeudis soir à 18H00 un live Facebook.

