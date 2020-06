La relance éco : le château de Tanlay espère que les visiteurs seront de retour cet été

Comme les entreprises, les sites culturels ont été contraint de fermer ou de ne pas ouvrir en avril suite à la crise du coronavirus. Dans l'Yonne, l'une des plus belles demeures historiques du département, le château de Tanlay, a rouvert ses portes il y a seulement 15 jours à la mi-juin. Gérault de Sèze est le propriétaire et gérant du château de Tanlay.

Quel impact économique a eu le début de saison tronqué par la crise sanitaire sur l'activité du château et sur son budget ?

Nous avons perdu plus de 3500 visiteurs et par rapport à la même saison l'an passé, nous constatons que seulement la moitié des visiteurs sont revenus. Mais ils sont là et sont heureux de redécouvrir le château et ses extérieurs. Nous avons même revu quelques visiteurs étrangers.

Comment se déroule la reprise, les visiteurs sont-ils au rendez-vous ?

Nous avons été très heureux de revoir les visiteurs au château. Dire que nous sommes confiants serait craner mais aujourd’hui nous avons investi d’autres médias comme le site Patrivia qui permet d'acheter des billets à distance et à l'avance. Cela nous a beaucoup aidé. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et nous avons dû faire preuve de créativité.

Quelles sont vos craintes pour la saison estivale ?

Nous savons que nous n'atteindrons sans doute pas les 12 000 visites comme les autres années, mais nous avons des projets. Comme l'ouverture à la visite de l'arrière du château en 2021, la restauration du parc avec le nouveau dessin d'un jardin. Nous avons aussi lancé une étude hydraulique autour des jeux d'eau, des douves et du moulin au fond du parc.

