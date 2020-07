"La relance éco" : le château Lamothe-Bergeron veut doper la destination médocaine avec l'œnotourisme

Ce mercredi 8 juillet, le château Lamothe-Bergeron reçoit à la Cité du Vin, à Bordeaux, le Grand prix d'or "Le vignoble en famille" aux trophées 2020 de l'œnotourisme. Une récompense qui met du baume au cœur dans cette année si particulière, marquée par l'épidémie de coronavirus et le frein qu'elle a imposé aux visites et autres dégustations sur le domaine.

Crise sanitaire oblige, le château n'a pu rouvrir ses portes aux visiteurs qu'à partir du 30 mai. L'an dernier, 8 000 personnes ont participé aux activités de dégustation et aux visites, qui mettent en scène l'histoire du château en sons et lumière, le travail de la vigne, l'élevage, etc. Près d'un mois et demi après la réouverture, la fréquentation atteint aujourd'hui environ 30% de la normale.

Avant le coronavirus, la clientèle étrangère représentait environ 6 visiteurs sur 10. Mais les Français, sans surprise, ont été les premiers à reprendre le chemin de cette belle bâtisse du 19e siècle, entièrement rénovée et de ses vignes. En groupe de 10 personnes maximum, sur rendez-vous. Et évidemment dans les conditions sanitaires adéquates : avec des crachoirs individuels pour les dégustations qui se déroulent, lorsque la météo est agréable, dans le parc du château pour éviter de rester trop longtemps à l'intérieur.

On a voulu attirer sur la destination médocaine la clientèle locale qui n'avait pas le réflexe visite de vignobles - Anne Melchior, responsable œnotourisme au château Lamothe-Bergeron

Cette crise, "c'est un coup dur oui", confirme Anne Melchior, responsable œnotourisme pour ce domaine du Haut-Médoc, mais cela "a aussi été l'occasion de se réinventer" poursuit-elle, de renouveler ces activités œnotouristiques mises en place depuis cinq ans au château. Du confinement sont nées plusieurs idées : "on a créé une visite gratuite à 10 heures tous les matins, explique Anne Melchior. Elle s'appelle "ma tribu au château". Les gens peuvent venir en famille ou avec un groupe d'amis et faire la visite et une dégustation de de vin. Ça c'est pour les attirer sur la destination médocaine". C'est notamment grâce à cette visite "ma tribu au château", que le château Lamothe-Bergeron a reçu le grand prix d'or "Le vignoble en famille" ce mercredi.

Et puis, la solidarité entre domaines du Médoc impliqués dans l'œnotourisme a aussi joué à plein. "Nous avons produit une petit vidéo pour annoncer la réouverture, début juin", décrit Anne Melchior, "puis d'autres propriétés se sont joints à nous et nous avons organisé des portes ouvertes, que l'on a appelées "l'été des Châteaux du Médoc", le 21 juin. On sait qu'on est plus forts à plusieurs en tant que destination".

Enfin, le château Lamothe-Bergeron continue à plancher sur de nouvelles initiatives pour relancer son activité œnotouristique, comme la création d'un festival dans le parc du château.