La relance éco : le chômage partiel maintenu pour le secteur du tourisme jusqu'en décembre

Vallon-Pont-d'Arc, l'un des lieux les plus touristiques d'Ardèche.

C'est une nouvelle rassurante pour les professionnels du tourisme : le dispositif de chômage partiel qui devait prendre fin en septembre, sera prolongé jusqu'en décembre, pour leur secteur. Les modalités restant encore à définir, mais le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne s'est engagé mercredi à soutenir le tourisme. "On est tout à fait soulager, confie Rémi Peschier, le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air en Rhône-Alpes. C'est très important pour les campings avec une activité saisonnière. C'est une bonne nouvelle. Notre attente, c'est que ça permette de lier les deux saisons, que ça dure jusqu'au 1er avril 2021. Mais cette première prolongation, c'est déjà une bonne nouvelle."

Le recours à l'activité partielle pour les entreprises du secteur (hôtellerie, restauration, voyagistes, événementiel, etc.), instauré pendant le confinement, avait été mis en place pour les aider à faire face à l'arrêt ou la baisse de leur activité.

Rémi Peschier était l'invité de la Relance éco sur France Bleu Drôme Arèche à 7h16 ce jeudi matin. Réécoutez son interview :

Un mois de juillet compliqué

Le mois de juillet touche à sa fin et le bilan est mitigé dans les campings. Les clients étrangers ne sont pas venus, des réservations ont annulés. "On estime qu'on aura une baisse de fréquentation de 20 à 40 %. Ça ne sera pas une saison formidable", confie Pierre Peschier. Le mois d'août s'annonce meilleur avec plus de clientèle française. Les établissements misent aussi sur l'arrière saison avec le mois de septembre.

