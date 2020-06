La relance éco : Le cinéma CGR à Auxerre compte sur la fidélité du public

Le cinéma fête la réouverture des salles. Depuis lundi, elles peuvent de nouveau accueillir du public dans le respect des règles sanitaires. Comment l'industrie a-t-elle vécu la crise sanitaire, comment les salles de cinéma ont supporté les trois mois de fermeture et quelles conséquences pour leur activité. Katerine Radosavijevic est la nouvelle directrice du CGR à Auxerre.

- Les spectateurs ont-ils été au rendez-vous de la réouverture des salles de cinéma le 22 juin.

Ils sont revenus progressivement, quelques personnes dès les séances du lundi mais ce qui nous a touché c'est que même pendant le confinement, les habitués nous ont téléphoné pour prendre des nouvelles. Ça fait plaisir de voir les personnes revenir au cinéma. Tout a été mis en place pour assurer la sécurité, gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque salle, sens de circulation, le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements mais pas une fois assis.

- Est-ce que les trois mois de fermeture forcé ont entrainé des suppression de poste au CGR d'Auxerre ?

Pas de suppressions de poste mais sur les six CDD,, nous ne sommes plus que trois. Les autres ont quitté l'entreprise pour trouver autre chose pendant la période de confinement où nous étions au chômage partiel. Aujourd'hui il y a toujours un peu de chômage partiel en attendant une fréquentation normale des spectateurs.

- Globalement, comment le groupe CGR dont vous faites partie se porte-t-il?

Le groupe CGR est confiant. Les dirigeants sont optimistes sur le retour des gens dans les salles. Tout va dépendre de l'affluence, du comportement des spectateurs. Les salles se remplissent doucement mais on n'est pas inquiet.

- De quoi va dépendre la reprise de l'activité ? de la météo ? des films qui seront programmés ?

Un peu tout ça mais principalement des films à l'affiche. Pour l'instant, ceux sont des reprises de sorties qui avaient eu lieu avant le confinement (comme "De Gaulle" par exemple). Mais le 8 juillet, on attend beaucoup la sortie de "Tout simplement noir" avec Joeystarr et Cyril Hanouna. On attend aussi de savoir si les blockbusters de l'été vont sortir ou seront repoussés à l'an prochain. C'est ça qui sera déterminant.

le syndicat des Producteurs indépendants anticipe 100 millions de spectateurs en 2020. C’est la moitié des entrées de l’an dernier. Au niveau de la production, on parle pour l’instant de 25% de pertes. Un quart des films qui ne se fera pas

