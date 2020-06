La relance éco : le cinéma de Lunel rouvre le 24 juin

Pendant la période de confinement, le cinéma Athénée à Lunel (Hérault) a perdu 15 000 spectateurs, soit un quart de son chiffre d'affaire annuel. C'est donc avec beaucoup d'impatience que le directeur Jérôme Falissard attend la réouverture le mercredi 24 juin prochain : "on est dans les starting-block depuis plusieurs semaines, on est prêt, on a mis en place des mesures de protection pour le personnel et pour le public. Nous avons trois salles, dans la grande de 230 places il sera assez simple de faire respecter la distanciation sociale, dans les deux petites on ne pourra les remplir qu'a 40-45 %. _Le port du masque sera obligatoire pour circuler, aller aux toilettes, en revanche, les spectateurs pourront l'enlever pour regarder le film. La différence avec avant c'est qu'on devra couper la climatisation pendant la projection_"

Les gens qui viennent ensemble au cinéma( couples, familles, amis...)pourront être côte à côte

Quelle programmation ?

"Les premières semaines, on va reprendre les films qu'on devait passer au mois de mars quand on a fermé. Il faudra patienter jusqu'au 22 juillet pour voir des blockbuster comme Mulan (Disney) ou peut-être Tenet du réalisateur Christopher Nolan ( la sortie pourrait être encore repoussée)".

Sachez que les détenteurs de cartes d'abonnement auront une prolongation de validité de 4 mois supplémentaires après la date d'expiration de leur carte.

