"La relance éco" : Le cinéma "Le Palace" à La Ferté-Bernard repart difficilement

Le déconfinement est dur pour les salles de cinéma. Quand on voit que le grand Rex à Paris a préféré fermer pendant l'été, on se dit que ça ne doit pas être facile pour les petits cinémas en Sarthe. Exemple avec "Le Palace" à La Ferté-Bernard.

L'établissement "le palace" à La Ferté-Bernard voit sa fréquentation divisée par trois depuis la réouverture. Il compte deux salles qui accueillent en moyenne 25 spectateurs par séance mais depuis l'été, le chiffre qui se fait habituellement en une semaine se fait en trois semaines. Le cinéma bénéficie d'une subvention de la mairie et les cinq employés dont trois à mi-temps ne sont pas menacés. En revanche, il va falloir faire très attention pour les semaines à venir.

Trois fois moins de spectateurs

"Les spectateurs ont été moins nombreux depuis la réouverture" souligne Mohamed Lakhal, le directeur du cinéma "Le Palace" à La Ferté-Bernard. "C'est trois fois moins qu'en temps normal. Ce n'est pas très bon. Au niveau financier, les emplois ne sont pas menacés. On s'est fixé jusqu'à fin septembre début octobre pour faire un véritable bilan. Après, tout va dépendre de la rentrée. Il y a quelques sorties de films qui devraient faire un peu plus d'entrées entre les mois d'août et septembre. On espère vraiment le retour des spectateurs. Je sais aussi que nous pouvons compter sur la municipalité qui nous aide déjà. Et en cas de gros coup dur, je pense que l'on peut compter sur eux. Après, comme je dis souvent à mes clients : "à partir du moment, où les portes sont ouvertes, c'est que l'on n'a pas de soucis ! "

