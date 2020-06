"La relance éco" : le cinéma Megarama de Bordeaux rouvre ses portes

Le cinéma Megarama à Bordeaux rouvre ses portes ce lundi, après trois mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette rentrée cinématographique est très particulière, consignes sanitaires obligent. Le directeur du multiplex bordelais a mis en place de nombreuses mesures pour faire revenir ses clients en toute sécurité. Pour les encourager à réinvestir les salles obscures, le cinéma met à l'affiche plus de 30 films.

Une capacité réduite de moitié

Avant le confinement, le cinéma disposait de 3.000 places. La capacité est réduite de moitié, avec 1.500 places qui peuvent être réservées en ligne, à la caisse ou sur les bornes du cinéma. Un siège sur deux restera vide pour respecter la distanciation sociale. Il est tout de même possible de venir à plusieurs, à condition de laisser un siège de libre à droite et à gauche du groupe.

Lors de la réservation, un plan de la salle est mis à disposition du client afin qu'il puisse choisir son emplacement et celui des gens qui l'accompagnent. La réservation en ligne est à privilégier.

Nous espérons que les spectateurs délaisseront le canapé pour regarder la toile - François Garcès, directeur du cinéma

Des sens de circulation ainsi qu'une entrée et une sortie unique sont mis en place pour éviter au maximum que les clients se croisent. Du gel hydroalcoolique est disponible aux comptoirs, dans les couloirs et devant les salles. Le port du masque n'est pas obligatoire dans le cinéma et dans les salles, pour des questions de confort pendant le visionnage du film. Il reste tout de même fortement conseillé.

Une perte estimée à 25 millions d'euros pour le groupe Megarama

Après trois mois de fermeture, le cinéma subit une perte financière "difficilement rattrapable" selon directeur François Garcès. Il reste cependant optimiste. "Les grosses productions américaines devraient sortir cet été. Nous avons par exemple eu la confirmation pour le dernier Nolan et pour Mulan de Disney." Beaucoup de film français seront également à l'affiche pour cette reprise, notamment ceux sortis avant le confinement et qui n'ont pas eu le temps de "vivre leur expérience cinématographique."

