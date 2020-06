La relance éco : le club de foot de l’US Avranches se prépare à des lendemains difficiles

Après la fin des championnats de foot, le plus difficile commence pour l’US Avranches, le premier club du département. Le sponsoring devrait se faire plus rare.

On l’oublie parfois, mais les clubs de haut-niveau sont de véritables entreprises et la crise sanitaire devrait bouleverser le modèle économique du monde sportif. Avec ses 2 millions d’euros, l’US Avranches, qui évolue en National, possède le plus gros budget des associations sportives de la Manche. Les partenaires privés apportent 60% de la somme.

Nos partenaires auront plus de difficultés

Si l’US Avranches a pu sauver les meubles après l’arrêt de la saison de foot en bénéficiant notamment du dispositif de chômage partiel pour son personnel, l’avenir s’annonce plus incertain prévient son président Gilbert Guérin. «Nos partenaires auront plus de difficultés. Ils devront d’abord payer leurs salariés, les fournisseurs et autres. _Ça parait logique que ces gens là ne privilégient pas le football_. »

J’ai eu quatorze présidents de Ligue 1. Dans l’esprit, ils sont solidaires

Pour passer le cap, l’US Avranches mise sur la solidarité du monde du football. Gilbert Guérin a décroché son téléphone pour plaider sa cause auprès de la Ligue de football professionnel. « On a d’abord demandé un million d’euros. _On espère avoir 500.000 euros_. Les droits TV vont beaucoup augmenter, j’ai espoir que ça aboutisse. Cela ferait un quart du budget. Ce serait une compensation du sponsoring perdu la saison prochaine. J’ai eu quatorze des vingt présidents de Ligue 1 au téléphone. Dans l’esprit, ils sont solidaires ».

La relance éco - Pour l'US Avranches "l'avenir sera plus difficile que le présent" Copier

France Bleu Cotentin est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ? Vous pouvez aussi réécouter cette chronique "la relance éco" sur francebleu.fr