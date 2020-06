La relance éco : le confinement a eut un effet booster pour Algaia dans la Manche

Basée à Saint-Lô ( Manche ) et Lannilis ( Finistère), la jeune société Algaia, spécialisée dans les extraits naturels d’algues pour des crèmes dessert, cosmétiques, masques faciaux, est en pleine expansion malgré la crise sanitaire et économique. La demande a été plus importante ces derniers mois.

La société Algaia, spécialisée dans la biotechnologie marine, dont le centre de recherche et développement est à Saint-Lô depuis octobre 2016, a plutôt bénéficié de la période de confinement. Classée dans le secteur agro-alimentaire, elle a pu poursuivre ses activités à la fois dans la Manche et sur le site de production à Lannilis dans le Finistère. " Dès le début, explique Frédéric Faure, le nouveau directeur général depuis début juin, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la production et la livraison continues, et faire face à une demande accrue. Cette période a eu un effet booster, on a bénéficié de certains reports d'achats sur Algaia qui devaient être pour d'autres fournisseurs qui ont eu plus de mal. "

Une croissance de 25 %

Aujourd'hui, si on compare de date à date avec le début de l'année 2019, Algaïa est sur une croissance au delà de 25%. " On a pu faire ça pendant la période du Covid, c'était l'un des challenges pour apporter des solutions techniques à des clients qui n'étaient pas dans notre portefeuille habituel. C'est un pari qu(on a relevé avec toutes nos équipes."

On espère que cette agilité donnera envie à ces nouveaux clients de poursuivre l'aventure avec nous. Frédéric Faure, nouveau directeur général d'Algaïa

Algaïa qui a aussi engagé des actions de formations pour rajeunir une partie de son équipe sur les sites industriels où des départs en retraite sont prévus. Un poste est aussi à pourvoir sur le site de Saint-Lô.