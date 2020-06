La relance éco : le constructeur Chéreau dans le sud Manche ne connait pas la crise

L'entreprise basée à Ducey et Avranches, spécialiste de la carrosserie frigorifique, n'a été arrêtée que quelques jours pendant le confinement. Chéreau vient même de créer une structure pour accueillir les enfants de ses collaborateurs.

L'entreprise Chereau à Ducey (Manche) produit des camions semi-remorques et frigorifiques. Mars 2019.

L’activité a repris lundi 6 avril chez Chéreau après seulement deux semaines d’arrêt. L'entreprise spécialiste de la conception et la fabrication de carrosseries frigorifiques pour poids lourds devait continuer de produire. Chéreau restait l'un des maillons de l'approvisionnement de la population confinée. Ses clients sont notamment les transporteurs qui livrent les hôpitaux, les pharmacies ou encore les grandes surfaces.

Mais la production a dû s'arrêter à nouveau une dizaine de jours fin mai par manque de pièces venants de ses fournisseurs. "Pendant la période du Covid, nos approvisionnements ont été très perturbés", explique Christophe Danton, directeur marketing chez Chéreau. "En tant que dernier maillon de la production, nous étions dépendants de la reprise et des livraisons de nos sous-traitants".

Le constructeur est épargné par la crise du secteur automobile

"Il y a moins de commandes, mais on ne peut parler pas de crise chez Chéreau grâce à notre activité spécifique, souligne Christophe Danton. Et lorsqu'on a été obligé d'arrêter la production, on a gardé un plan de continuité de services pour accompagner nos clients".

Christophe Danton, directeur marketing de l'entreprise Chereau © Radio France - Lucie Thuillet

La société prépare l'avenir et vient de lancer un appel à tous les acteurs de la chaîne du froid, des industriels de l'agro-alimentaire aux distributeurs de produits alimentaires en passant par les transporteurs, dans le cadre de la transition énergétique. Le groupe Chéreau a développé des semi-remorques frigorifiques hydrogènes. L'objectif est de décarbonner le transport routier et l'hydrogène est une des façons de le faire, affirme le constructeur. Des prototypes ont été testés avec succès et une dizaine de pré-séries sont prévues d'ici 2022.

Chéreau a ouvert une Junior Académie pour les enfants de ses salariés

Tous les collaborateurs, soit un millier de salariés, sont de retour sur le site. Ceux qui étaient bloqués chez eux, c'était principalement pour des raisons de garde d'enfants. "Nous venons de mettre en place un accueil baptisé Junior Académie, pour les enfants de 3 à 16 ans. Cela permet un retour à l'emploi des parents en attendant la pleine réouvertures des écoles et des crèches", précise Christophe Danton.