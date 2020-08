La "relance éco" : le coronavirus et la météo favorable dopent l'activité de l'enseigne Cash piscines

Pendant le confinement, la maison est apparue comme une valeur refuge pour les consommateurs. Les ventes de meubles, de décoration ou de piscines ont été dopées par le coronavirus. Chez nous en Gironde, la période a notamment bénéficié à l'enseigne Cash piscines, basée à Mérignac. Elle compte neuf magasins dans notre département, 102 en France métropolitaine et environ 500 collaborateurs.

Cash piscines a "profité de "l'effet covid" cumulé à une météo très favorable au printemps", commente Cédric Guiraud, directeur général adjoint de l'enseigne. Le soleil, et l'incertitude sur les départs en vacances cette année ont poussé les consommateurs en masse à s'équiper. L'affluence dans les magasins Cash piscines est arrivée beaucoup plus tôt que d'ordinaire dans la saison, dès le mois d'avril.

Le marché n'était pas préparé à cet afflux précoce, les ruptures de stock sont donc apparues dès la fin mai avant même le pic habituel du mois de juin. Rupture notamment sur deux produits phares : les spa gonflables et les piscines hors sols, moins coûteux qu'une piscine enterrée et "qui répondent au mieux au besoin de rapidité, d'instantanéité du consommateur" dans cette période incertaine, explique Cédric Guiraud. Pas de travaux et une facilité d'installation.

La piscine est quasiment devenue un bien vital à certains moments - Cédric Guiraud, directeur général adjoint de Cash piscines

Le groupe dit évaluer encore l'évolution de son chiffres d'affaires, mais les voyants sont tous au vert. C'est le cas par exemple de la fréquentation du site internet, qui connaît une progression à deux chiffres.

Au sein de l'entreprise, c'est plus l'ampleur du pic dès le mois d'avril, que le regain d'intérêt pour les piscines qui a surpris le directeur général adjoint de Cash piscines : "Le marché de la piscine connaît une dynamique positive depuis plusieurs saisons déjà. On l'a déjà vécu, précédemment, avec la crise financière de 2012. Le foyer est devenu une valeur refuge, donc on a rapidement fait l'analogie entre 2012 et le printemps 2020. On s'est dit : avec le confinement, les gens vont rester chez eux, ils vont avoir besoin de se rassurer et il y a des chances qu'ils investissent. L'étonnement était donc moins grand pour ça que pour la façon dont ça s'est déroulé et le phénomène de pic qu'on a pu avoir."