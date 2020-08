"La relance éco" : en Normandie, le coup de pouce de la Région aux très petites entreprises

Le conseil régional de Normandie verses des aides aux commerçants et artisans qui veulent créer ou reprendre une entreprise. C'est le dispositif Coup de pouce et pas loin de 3.000 professionnels en ont déjà bénéficié dans les cinq départements normands.

La cérémonie est solennelle. Autour de la table installée dans la salle des mariages de la mairie d'Étrépagny (Eure), la conseillère régionale, la sous-préfète des Andelys, le maire de la commune, le vice-président de la communauté de communes du Vexin normand, le président d'Initiative Eure et le chef d'entreprise, bénéficiaire du dispositif. En préambule, la conseillère régionale Anne-Laure Marteau tient à rappeler que "la relance de l'économie, c'est un sujet qui tient à coeur est chère au Président Hervé Morin" et se lance dans une longue énumération des dispositifs mis en place pour aider à la création ou à la reprise d'entreprises par l'assemblée régionale.

"17 millions d'euros versés par la Région et 2.800 artisans et commerçants aidés sur l'ensemble de la Normandie - Anne-Laure Marteau

Pour le seul département de l'Eure ce sont environ 400 entreprises qui ont été aidées pour un montant de 2,2 millions d'euros. Les élections régionales auront lieu dans moins d'un an, alors Anne-Laure Martot ne manque pas de rappeler toute l'implication du conseil régional dans l'économie normande : " Nous avons aussi des dispositifs pour les plus grosses entreprises qui passent par l'agence de développement de la Normandie" précise-t-elle, "nous avons aussi mis en place avec le COVID des aides économiques (50 millions supplémentaires ont été dégagés et transférés de dossiers moins prioritaires comme les lycées), des prêts de trésorerie, pour dix millions d'euros et 120 entreprises ont été aidées. Nous avons aussi un fonds d'impulsion Relance Normandie". Ce fonds, cogéré avec les communautés de communes qui abondent 60% du montant, est d'un montant de vingt millions d'euros, la Région met la même somme dans le fonds de solidarité de l'État.

"Coup de pouce" pour les artisans et commerçants

Ce dispositif s'adresse aux TPE, les entreprises de moins de dix salariés dans les secteurs de l'artisanat et du commerce. Dans le Vexin normand, déjà trois entreprises ont été aidées : une esthéticienne à domicile et un podologue à Étrépagny ainsi qu'un boulanger qui reprenait une affaire à Morgny, le village de la conseillère régionale. Fabrice Le Bolloch, 48 ans, est le quatrième bénéficiaire. Après avoir été salarié puis au chômage, il a créé sa propre entreprise, Soudure Maintenance Industrielle, spécialisée dans la réparation de pièces mécaniques, le découpage thermique et la chaudronnerie. L'artisan intervient sur des chantiers dans toute la France et même à l'étranger, en Algérie ou en Hongrie, même s'il le reconnaît "avec le COVID, ça s'est un peu ralenti, mais ça repart". Il y a un peu plus d'un an, mais la cérémonie officielle n'a lieu que ce vendredi 14 août, la Région lui a remis un chèque de 8.100 euros,"ça a aidé pour le prêt auprès des banques" dit-il, car "les banques sont un peu frileuses en ce moment" assène Francis Haas, le président d’Initiative Eure. Pour être éligible à cette aide "il faut être inscrit au registre du commerce, c'est ouvert aussi aux les auto-entrepreneurs s'ils sont inscrits à Pole Emploi" explique Anne-Laure Marteau, mais surtout "il faut investir au moins 90.000 euros dans l'entreprise et aussi avoir un emprunt". L'aide est plafonnée à 8.100 euros pour une création et à 13.500 euros pour une reprise d'entreprise. Elle est en moyenne de 5.100 euros pour les entrepreneurs normands qui l'ont déjà reçue.

