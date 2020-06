"La Relance Éco" : Le CPIE Brenne Berry lance un appel à l'aide

D'habitude, au printemps, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement fourmille d'activités. Patrick Roux, le président de l'association, liste : "Nous avons les écoles qui viennent en classe verte dans notre gîte, pour profiter des animations que nous proposons à la découverte de la nature. Mais cette année, tout est annulé jusqu'en septembre. On a aussi les stages avec des adultes à la découverte des oiseaux, de la faune, des plantes... Et puis les formations... Bref, le confinement est tombé au pire moment!"

Résultat : l'association accuse un manque à gagner de 100.000 euros. Pendant deux mois et demi, un seul salarié sur les 17 a pu continuer son activité en télétravail. Et Patrick Roux est très inquiet à court terme : "Nous savons que nous ne pourrons pas rattraper le manque à gagner. Alors nous attendons de voir comment cela va se passer avec nos partenaires habituels. Et puis, on a dû se résoudre à demander de l'aide. On lance un appel aux dons. Je ne voulais pas en venir là, mais on n'a plus du tout le choix"

Pourtant, l'association est certaine qu'elle a un rôle capital à jouer dans le "monde d'après" : "Le monde d'après, nous y sommes depuis longtemps ! Consommer local, faire vivre les circuit court, c'est ce que l'on fait. Cette crise a peut être été un moteur. Les gens se sont rendu compte que l'on peut consommer local, que l'on peut partir en France, qu'il y a des choses à voir. Si le moteur démarre bien, alors on a toute notre place à prendre"

Pour aider l'association, vous pouvez faire un don - déductible des impôts - ou adhérer au CPIE Brenne-Berry.