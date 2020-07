"La relance éco": le créneau porteur des conférences virtuelles, une entreprise du Calvados en pointe

C'est une des conséquences de la crise liée au COVID, le développement des réunions à distance. Le moyen idéal d'éviter les déplacements et les rassemblements trop importants. A Hérouville-Saint-Clair près de Caen, une société voit son activité augmenter : VRV Productions, spécialisée dans la vidéo en multi caméras et en 3D. Elle vient d'organiser une première mondiale : une conférence virtuelle sur le thème de la petite enfance qui réunissait des intervenants du monde entier. Et son cogérant Nicolas Venturelli confirme que la demande est forte et que le créneau est porteur.

"Même si les gens auront toujours besoin de se rencontrer en vrai, le virtuel permet de limiter les déplacements et les rassemblements trop nombreux et trop fréquents" Copier