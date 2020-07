La relance éco : le cri d'alerte de l'association Océan Protection France sur le tout jetable

Ils sont jetables et à utilisation unique : les masques, gants et autres reviennent en force en cette période de coronavirus. L’avènement du tout jetable met en colère les associations de protection de l'environnement et particulièrement Jérôme Chiclet d'Océan Protection France.

"Ça a été un carnage", lâche Jérôme Chiclet, président de l'association d'Océan Protection France. La crise sanitaire fait les beaux jours du tout jetable : "Le plastique jetable est réapparu clairement sur le marché avec une excuse sanitaire", regrette le président, il continue : "Aujourd'hui, l'association a pour but de sensibiliser le grand public sur la question de la pollution sournoise qu'est le plastique dans la mer Méditerranée".

Au moins trois fois par semaine l'association, avec la participation de bénévoles, organise des événements de nettoyage de plages et de sensibilisation. Le président explique : "Après ces deux mois de confinement, il y a eu beaucoup d'espoir sur l’environnement, avec des images concrètes. Mais la réalité c'est qu'il y a encore plus d'incivilités, avec des personnes qui jettent par terre, et des déchets qui finissent dans la mer...". Jérôme Chiclet reste pour autant optimiste pour la suite : "Nos événements rassemblent de plus en plus de personnes, les gens prennent conscience que l'environnement est important. Notamment à l'échelle nationale, en 2021, avec l’arrêt total de production et de vente de pailles en plastique."