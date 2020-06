"La relance éco" - Le cyclisme professionnel se déconfine : "j'ai eu peur pour la survie de mon sport"

Depuis le 11 mai, plus besoin de séances de home-trainer, les coureurs ont pu reprendre l’entrainement sur les routes. Mais pour le cyclisme professionnel, cette crise sanitaire et économique peut-elle avoir des conséquences à moyen terme ? Exemple avec l'équipe B&B Hôtels Vital Concept.

"La relance éco" donne un coup de projecteur sur l'équipe des Mayennais Arnaud Courteille et Justin Mottier. Cette formation bretonne, installée dans le Morbihan, est une jeune formation lancée en 2018.

Alors forcément, cette crise et cet arrêt total des compétitions ont fait trembler Jérôme Pineau, le manager de la formation "B&B Hôtels Vital Concept" : "j'ai eu peur pour la survie de mon sport. Le système économique dans lequel le cyclisme ne peut pas permettre à quasiment toutes les équipes de faire une saison blanche. Je ne connais aucune équipe qui peut demande des millions et des millions d'euros à leurs partenaires sans aucune visibilité, sans le Tour de France. Il aurait fallu alors faire des ajustements".

L'équipe de Bryan Coquard et Pierre Rolland doit participer cette année à son premier Tour de France. Alors forcément, quand la tenue de la Grande Boucle a été menacée, l'inquiétude était là et une annulation aurait pu rendre la situation encore plus compliquée. Car le cyclisme vit grâce à des sponsors et ces partenaires ont besoin d'un retour sur investissement.

Sur les mois d'avril et de mai, l'équipe cycliste a eu recours au chômage partiel pour l'ensemble des coureurs et du staff. Les courses cyclistes professionnelles reprendront le 1er août en France et en Italie notamment. Le Tour de France, lui, s'élancera de Nice le 29 août.

