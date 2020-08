La Relance Eco - Le "deal" entre les magasins Lidl et les éleveurs de volailles mayennais

Les magasins LIDL s'engagent auprès des éleveurs mayennais à vendre à terme aux consommateurs des volailles 100% française. Un responsable du distributeur est venu récemment les rencontrer. Ensemble, ils vont tenter de rallier à leur cause les industriels de l'abattage et de la transformation.

Cette rencontre intervient après des opérations de vérifications dans les grandes et moyennes surfaces du département. Quels prix pratiqués ? Quelle origine ? Quel étiquetage ? Des incohérences avaient été relevées en particulier dans un un magasin Lidl, en mai dernier après le confinement. Coup de fil, sms et rendez-vous calé pour un temps d'échange avec Michel Biéro, directeur achats et marketing de la chaîne : "c'est très important le contact avec le monde agricole car trop longtemps les distributeurs n'en avaient pas. Moi j'apprends des choses sur leur travail et eux sur notre job".

Il est urgent que l'ensemble de la filière se mette au travail pour que le made in France soit davantage présent dans les rayons. Un partenariat gagnant-gagnant en somme surtout pour les agriculteurs, ainsi mieux rémunérés, et pour les consommateurs qui n'auront plus au fond du caddie une viande aux origines douteuses, c'est le mot qu'emploie cet éleveur mayennais de volailles : "on a combattu cette arrivée de viandes produites sans conditions sanitaires avec la bénédiction de l'Etat. On est plus rigoureux avec nous qu'avec de l'importation d'origine douteuse".

En France, 1 poulet sur 2 est importé, de Pologne, d'Allemagne, du Brésil, de Thaïlande. On marche sur la tête poursuit Michel Biéro : "ça fait 5 ans qu'on demande 100 % de volailles origine France. On nous dit qu'il n'y a pas assez de volumes. On peut demain arriver à 100 %, j'en suis sûr. D'autant plus qu'on achète plus cher la volaille venue d'Allemagne par exemple".

Dans le Grand Ouest, c'est le groupe LDC qu'il va falloir convaincre. Lidl et les éleveurs rencontreront au cours de l'automne l'industriel sarthois. Par ailleurs, aucun autre opérateur de la grande distribution ne s'est pour l'instant engagé dans une démarche similaire.