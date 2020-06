"La relance éco" : le DEBA mobilisé pour soutenir les entrepreneurs en difficulté

Un club d'entrepreneurs du Bassin d'Arcachon tend la main aux patrons en difficulté. Face à la crise sanitaire et économique le DEBA a mis en place un comité d'urgence. Son principe : conseiller et accompagner les petites entreprises qui ne savent plus comment sortir la tête de l'eau.

Ce soutien gratuit s'adresse à toutes les entreprises du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre, principalement aux indépendants qui n'ont ni comptable ni juriste pour les aider à prendre les bonnes décisions au bon moment.

Dans la période que nous venons de traverser le gouvernement a pris beaucoup de mesures. Il y a des dossiers à remplir et pour certains patrons ce n'est pas toujours facile d'y voir clair dans la marche à suivre. Alors voilà ce que propose le DEBA : un accompagnement personnalisé avec un chef d'entreprise qui a les clefs pour démêler les situations les plus compliquées. Un système de parrainage en quelque sorte qui permet aux petits patrons de retrouver de la visibilité et de l'espoir.

250 adhérents avec une bonne représentation dans tous les secteurs d'activité

En clair quand un patron en galère fait appel à cette association il bénéficie d'un réseau et d'un carnet d'adresse. Un problème avec l'Urssaf ou la sous-préfecture d'Arcachon ? Les membres du comité d'urgence du DEBA décrochent leur téléphone pour joindre la bonne personne et régler la situation. Il ne s'agit pas de mettre la main au portefeuille mais de pousser des portes et de remettre un patron en difficulté sur les bons rails.

Depuis la mise en place de ce comité d'urgence le DEBA est venu en aide à une quinzaine d'entreprises en grande difficulté et sur ces 15 entreprises seulement deux ont mis la clef sous la porte.

Un numéro pour contacter l'association, le 05 56 54 72 14. Toutes les infos sur leur site internet : ledeba.com