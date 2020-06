La relance éco : Le défi des agences de voyages pour se relever de la crise dans l'Yonne

Le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid 19 et aujourd'hui beaucoup s'interrogent sur la reprise. Les agences sont suspendues à la reprise du trafic aérien et l'ouverture des frontières

Les agences de voyages ont du faire face à l'annulation en série des voyages programmés en mars et avril. Depuis l'activité a bien du mal à reprendre. Les agences attendent la réouverture des frontières et la reprise du trafic international. Carole Cresson Giraud est la directrice de l'agence Carol's voyages à Auxerre

- votre activité a-t-elle pu reprendre ?

Non pas du tout , nous sommes toujours bloqué. Mes quatre collaborateurs sont au chômage à 100 %. C'est moi qui gère tout et mon objectif est de garder l'équipe en place quand ça va reprendre. Je passe mon temps à reporter les dates de voyages. Aujourd'hui, on sent une demande de voyages sur le réseau national mais sur l'Europe il faut encore attendre mi juin.

-est-ce que cette pandémie va modifier les habitudes de la clientèle

La grande majorité des passagers qui devaient partir jusqu'en juin ont fait des reports de leurs voyages. Sur les voyages culturels, nous ne sommes pas trop inquiet , les amateurs de ce style de voyages vont repartir. Certains auront peut-être une appréhension pour repartir à l'étranger par crainte de contracter le covid-19 mais globalement on sent un frémissement.

- La réouverture des frontières est très attendue

C'est la condition pour une reprise nette de l'activité. Nous avons quelques réservations pour la Corse sinon les voyageurs reportent à l'an prochain leur destination à l'étranger, j'ai des dates en février 2021 mais que du report et pas de nouvelle commande car on attend l'ouverture des frontières et on l'espère pour le 15 juin. A ce jour, il y a a très peu de vols, de l'ordre de 10%. Une grande majorité de vols sur le sud de l'Europe et le Magreb au départ d'Orly sont tributaires de la réouverture de l'aéroport du sud de Paris sans doute fin juin. L'autre interrogation concerne l’accueil qui sera réservé aux français dans les pays étrangers. Ce qui pose question aussi, c'est l'avenir des compagnies aériennes car beaucoup sont au bord de la faillite. Les voyageurs semblent prêts à reprendre l'avion mais encore faut-il qu'il y en est. On a beaucoup d'incertitude sur la suite et aucune visibilité mais on se tient prêt .

Carole Cresson Giraud responsable de l'agence Carol's voyages à Auxerre Copier

