la relance éco : le dernier-né des bateaux Day One mis à l'eau à La Rochelle

Day one, la marque de Laurent Da Rold le directeur de Yatch Concept, sort son sixième modèle de catamaran. Le bateau de croisière de la compagnie Sea Trip est un concept unique et 100 % Rochelais.

26 mètres de long pour 11 mètres 30 de large. C'est le nouveau bijou de la marque Day One. Laurent Da Rold, directeur de la marque et patron de Yatch Concept sort son sixième catamaran. 250 personnes pourront être acceuillies sur ce bateau de 300 m². "L'objet de ce bateau est d'emmener des touristes en mer sur une demi ou une journée" explique Laurent Da Rold le créateur. En journée ou en soirée, c'est à votre guise.

Un concept unique

"Pour ce type d'activité, avoir construit un bateau sur-mesure est un vrai concept" dévoile Laurent Da Rold, "surtout pour ce type d'activité". A travers sa méthode de fabrication, appelé "One Shape", le directeur de Yatch Concept, basé à La Rochelle, a une liberté de construction. "On a révolutionné beaucoup d'aspect dans le type de construction, des protections, surface du voilier ou l'ajout d'un pont supérieur pour permettre de décupler les capacités du bateau" révèle-t-il. Ce catamaran reprend tous les codes d'un charter comme le filet à l'avant ou encore l'accessibilité à la mer par un escalier pliable. Mais la réelle spécificité se trouve au niveau des bain de soleil. "On a une grande superficie de bain de soleil afin de rendre la croisière plus agréable" affirme Laurent Da Rold. Un concept unique et une fabrication locale.

Un modèle totalement rochelais C'est une fierté locale. Conception, réalisation, fabrication, ce catamaran est 100 % rochelais. Laurent Da Rold s'est servi de l'ensemble du tissu économique de La Rochelle, "jusqu'à la moindre petit cuillère " sourit-il. Le gérant de "Day One" l'avoue, "un bateau rochelais est un vrai gage de qualité". Six mois et 40 salariées ont été nécessaires à la construction de ce bateau, tous rochelais. C'est l'un des plus gros voilier de ce genre dans le monde. Son prix est de un million 900 mille euros.

