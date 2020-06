"La relance éco" : le directeur du cuisiniste Ixina à Limoges évoque une "forte hausse de la fréquentation"

Dans "la relance éco" aujourd'hui, focus sur le cuisiniste franchisé indépendant Ixina à Limoges. Après deux mois à l'arrêt, l’activité est énorme. Et c'est vrai dans tout le réseau selon le directeur du magasin limougeaud.

Traditionnellement, les mois de mars et d'avril sont très importants pour l'activité des cuisinistes. Avec la crise sanitaire, ils n'ont pas pu travailler. Chez Ixina à Limoges, les salariés étaient en chômage partiel. Mais depuis le début du déconfienement, ils ont de quoi mettre les bouchées doubles. "On a une forte hausse de la fréquentation" confirme le directeur Nicolas Durigon. "Les gens qui avaient des projets sur mars ou avril ont reporté leurs projets. On a une forte augmentation de la fréquentation en magasin."

Plus de 90% de plus par rapport à mai 2019

Cela se confirme à l'échelle du réseau. "Dans la réseau, on a été à plus de 90% sur le mois de mai par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière ! Ce sont des chiffres révélateurs de la hausse d'activité dans notre domaine. Le marché de la cuisine se porte très bien en général. On a une grosse attente pour rattraper un peu le temps perdu. Mais nous sommes très optimistes. Le marché de la cuisine aujourd'hui est un marché très important" se réjouit Nicolas Durigon.

Mesures d'hygiène et de distanciation pour la pose

Un cuisiniste qui comme ses concurrents a bien été obligé de s’adapter au contexte sanitaire. "Cela va de la livraison des cuisines à notre dépôt jusqu'à la pose chez les clients. Les poseurs sont équipés de masques et de visières. Ils ont du gel hydroalcoolique et on demande à avoir accès à un sanitaire pour pouvoir se laver les mains à proximité" détaille le directeur d'Ixina à Limoges. Autre règle du moment, le client ne peut pas être dans la même pièce lors de la pose de la cuisine.