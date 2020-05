"La relance éco" : le distributeur de gel hydro-alcoolique sans contact de l'entreprise Bobet cartonne !

Pari gagné pour l'entreprise Bobet ! Au début du confinement, mi-mars 2020, la société de Champagné, près du Mans, spécialisée dans la fourniture et le matériel pour les industries agro-alimentaires, a mis au point un distributeur de gel hydro-alcoolique sans contact. Cet appareil, qui ressemble à une fontaine à eau, s'actionne avec le pied. L'utilisateur reçoit une dose de produit pour se laver les mains sans avoir à toucher la machine, ce qui limite considérablement le risque de contamination. Un peu plus d'un mois après le lancement de sa commercialisation, et alors que le déconfinement progressif a commencé en France, ce distributeur rencontre une immense succès. "Nous en avons commercialisé 6.700", indique Jérôme Bobet, le PDG du groupe Bobet. "Je pense que nous serons à plus de 10.000 au total".

Une équipe de nuit la semaine prochaine

Cet appareil, vendu 190€ HT, séduit des clients très variés : "Nos partenaires historiques de l'industrie agro-alimentaire, des collectivités locales, des mairies, des écoles, des commerçants qui veulent s'équiper pour garantir la sécurité sanitaire au moment de la réouverture de leur magasin", détaille Jérôme Bobet. L'entrepreneur a dû réorganiser le travail au sein de l'usine de Champagné, dans l’agglomération mancelle : "Habituellement, nous travaillons avec une équipe dans l'atelier de chaudronnerie - inox. Nous sommes passés à deux équipes sur plusieurs postes. Nous allons même passer à trois équipes à partir de la semaine prochaine, c'est à dire à du travail de nuit".

Une aubaine pour une activité à la peine

Cette innovation permet à l'entreprise Bobet d'amortir les effets des turbulences économique liée au coronavirus. "L'activité chaudronnerie - inox de notre société avait tendance à décliner", reconnaît Jérôme Bobet, le PDG. "Du fait du confinement, nos commerciaux n'étaient plus sur le terrain. Nous nous apprêtions à mettre quelques salariés au chômage partiel. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. _Nous avons même embauché quelques personnes en contrat court_. Nous avons réussi à passer la crise qui se profilait au sein de l'atelier chaudronnerie - inox". Le groupe Bobet espère livrer ses nombreux clients "avant la première semaine du mois de juin".

