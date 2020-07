La relance éco : le Domaine des Grandes Côtes lance des promotions à Target (Allier)

Le Domaine des Grandes Côtes a démarré sa saison tardivement et les clients sont plutôt timides. Heureusement, il a un atout : on y trouve le seul parcours de disc-golf d'Auvergne. Pour les séduire, les propriétaires ont décidé de proposer des tarifs alléchants.

Au Domaine des Grandes Côtes à Target (Allier), les touristes dorment dans des cabanes, roulottes et yourtes dans un parc de 45 hectares. Mais il y a surtout une particularité, il comporte le seul parcours de disc-golf de la région. Le principe de ce sport est simple : il suffit de lancer un disque à la place d'une balle de golf pour l'envoyer dans un panier en un minimum de coups possibles. Créé aux Etats-Unis dans les années 1970, il s'implante doucement en France. On compte aujourd'hui 22 clubs affiliés et quelques dizaines de parcours sur le territoire.

Le parc attire les professionnels du monde entier, d'après son gérant Marc Dietschi. "On a un parcours dix-huit trous avec un départ amateur et un départ professionnel. On a déjà eu des compétitions au niveau national. Régulièrement, des joueurs pro néo-zélandais et américains viennent s'entraîner."

Clientèle timide

Mais à cause du coronavirus, le domaine démarré sa saison le 5 juin, avec deux mois de retard. Il a fallu s'adapter aux normes sanitaires : "Avant, on prenait du couchage à la nuitée. Maintenant, les réservations sont pour deux nuits minimum. Ça nous évite de désinfecter les chambres chaque jour."

Tarifs réduits

Le parc résidentiel accueille chaque année un millier de personnes. Cette saison, les clients sont plutôt timides. Alors pour les séduire et les inciter à rester plusieurs jours, les propriétaires ont décidé de proposer des tarifs défiant toutes concurrence. "On a fait une promotion réduisant le prix du séjour. Par exemple, pour quatre jours au domaine, les clients n'en paient que trois. Et pour attirer les vacanciers, nous proposons sept nuits au prix de cinq uniquement en semaine." explique Marc Dietschi. Ce système a marché, les réservations sont en train de se remplir pour la période estivale.

Finalement, ces séjours plus longs permettent aux touristes de profiter pleinement du site. "Peut-être que cette façon de faire est une solution. On est en train de se dire qu'en fin de compte, les gens qui venaient chez nous une nuit n'en profitaient pas. En les "obligeant" à prendre deux ou trois nuits, ils peuvent prendre leur temps."

Ces promotions sont appliquées jusqu'au 31 octobre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site domaine-des-grandes-cotes.com

Emma Saulzet