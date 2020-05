La relance éco : le "Drive Local", l'application pour manger des produits bons de chez nous !

Pendant le confinement pour aider les producteurs de la région PACA et nous permettre de manger local est née l'application "Drive Local". Le principe est simple, on commande sur internet directement les produits locaux. Depuis sa mise en ligne plusieurs dizaines de commerçants sont inscrits.

Une partie des légumes et des fruits glanés auprès des magasins et producteurs locaux

La tendance à manger pas très équilibré était grande pendant le confinement en plus de la flegme ou la difficulté d'aller faire des courses. Pendant ce temps à cause notamment de la fermeture des marchés les producteurs locaux se sont retrouvés en difficulté. Alors pour faire d'une pierre deux coups, le groupe Hopps, spécialisée dans la distribution de courriers et la start-up aixoise Getbigger ont lancé la plateforme "Drive Local" à Aix-en-Provence et Cassis. Le principe est très simple : le commerçant, le producteur s’inscrit gratuitement sur la plateforme, les clients qui se connectent ont directement accès aux produits et peuvent les choisir, puis les payer. Ensuite on choisit soit le drive soit la livraison.

On a bien senti pendant le confinement qu'émergeaient des besoins nouveaux : manger sain, consommer local mais aussi de favoriser les commerçants locaux. On n'avait plus envie d'aller dans les grandes surfaces - Frédéric Pons co- fondateur

Depuis le lancement, d'abord sur Aix-en Provence, 3000 consommateurs se sont inscrits, 150 commerçants et producteurs. Un mois après le coup d'envoi, 1000 commandes ont été enregistrées auprès de 60 commerçants. Le plateforme existe aussi désormais sur Cassis.

En moyenne les gens consomment, 2,5 fois sur un mois. Ce qui montre bien l'intérêt qu'ont les consommateurs à soutenir le commerce local et à manger sain aussi

Bientôt dans toute la métropole

Et c'est cet engouement qui pousse les fondateurs à ouvrir l'application à toute la métropole d'Aix-Marseille prochainement. L'objectif est de développer un partenariat avec la chambre de commerce pour associer tous les commerçants de la métropole.

L'inscription étant gratuites pour les commerçants et les producteurs, on les vise tous : ceux des villes et ceux des villages. C'est du e-commerce du local au local

Et les ambitions des fondateurs ne s'arrêtent pas aux Bouches-du-Rhône, objectif éployer le « Drive Local » à l’échelle nationale, 10 000 commerçants sont attendus sur la plateforme d’ici à décembre 2022.