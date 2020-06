"La relance éco" : le Drive tout nu cartonne près de Toulouse

Non, vous n'irez pas tout nu dans ce drive qui cartonne à Beauzelle à l'ouest de Toulouse. Le Drive tout nu est le premier drive zéro déchet de France et il cartonne depuis le confinement. Son fondateur, Pierre Géraud était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

"On a multiplié par 2,5 ce qu'on faisait juste avant le Covid" — Pierre Géraud

Des emballages réutilisables sont fournis à chaque client lors de ses premiers achats explique Pierre Géraud : "Nous mettons à disposition les bocaux et les sacs en toile qu'ils peuvent prendre chez eux donc quand ils arrivent au Drive tout nu tout est déjà prêt et conditionné dans des emballages réutilisables en revanche on les incite quand même à nous rapporter des bocaux vides qu'ils auraient chez eux en leur créditant des bons d'achat". Vous trouverez dans ce Drive des fruits, légumes, produits frais, cosmétiques et produits ménagers.

"Chaque ouverture de Drive implique le recrutement de 5 à 6 personnes" — Pierre Géraud

L'activité a bondi pendant le confinement raconte Pierre Géraud : "On a multiplié par 2,5 ce qu'on faisait juste avant le Covid". L'entreprise vient d'obtenir une levée de fonds de 500.000 euros pour se développer "une levée de fonds auprès d'acteurs de la finance sociale et solidaire pour développer notre type de magasins partout en France", détaille le fondateur. Deux nouveaux Drive tout nu vont ouvrir à Toulouse d'ici la fin de l'année. À partir de 2021, d'autres magasins pourraient ouvrir à Montauban et Narbonne.

Pour l'instant, "on compense moins la hausse d'activité par du recrutement immédiat comme au départ de notre activité [...] mais on va sans doute continuer à recruter. Chaque ouverture de Drive implique le recrutement de 5 à 6 personnes", détaille le fondateur enthousiaste et heureux de faire du bien à la planète "sinon je le ferais pas!", conclue-t-il.