La relance éco : le fabricant de vélos drômois United Cruiser espère attirer une nouvelle clientèle

Alors que l'engouement est de plus en plus fort pour le vélo depuis le confinement, le fabricant de vélos United Cruiser, installé dans à Valence (Drôme), espère attirer davantage de clients et pérenniser son modèle de fabrication française. Pour Denis Veyrenche, le gérant, la Covid-19 et le confinement ont changé la donne : "Je suis persuadé qu'à l'avenir un ménage qui a deux voitures, aura une voiture et un vélo à assistance électrique, parce que les gens ont envie de se remettre au sport et n'ont plus envie de prendre les transports en commun (par peur de la contamination". Pour répondre à la demande et développer son réseau United Cruiser a embauché une dizaine de personnes. Des pièces sont déja entièrement fabriquées en France , les selles notamment grâce à un partenariat avec les tanneries Roux à Romans-sur-Isère qui fournit le cuir. La société qui dessine, assemble et qui peint ses vélos en France, souhaite désormais augmenter la part des éléments du vélo produits nationalement : le cadre par exemple.

Denis Veyrenche, le gérant d'United Cruiser, était l'invité ce mercredi de "La relance éco" sur France Bleu Drôme Ardèche :