"La relance éco" : le fabriquant de meubles Louis à Labège s'est réinventé pour résister à la crise

Louis design est une entreprise née en 2018 à Labège au sein de l'IoT Valley, spécialisée dans la fabrication de mobiliser en bois pour les professionnels. Avec le confinement, du jour au lendemain, les commandes ont été annulés ou gelées. L'entreprise a alors fabriqué des séparateurs de bureaux en polycarbonate. Thomas Devineaux, président de l'entreprise qui emploie 19 personnes était l'invité de France Bleu Occitanie.

"Il fallait apporter une solution de travail correcte à la maison" - Thomas Devineaux

Dans un premier temps, l'entreprise Louis a proposé de créer des bureaux adaptés pour tous les salariés soumis au télétravail explique son président : " Il fallait apporter une solution de travail correcte à la maison puisque tout le monde n'a pas un bureau adapté [...] une solution simple adaptée à chaque espace avec une assise confortable". Ce premier projet n'a pas décollé explique Thomas Devineaux : "Effectivement, on a pas eu énormément de clients sur ce projet-là donc on a développé plusieurs outils".

" Le bureau c'est notre métier. On a pu réfléchir à un produit qui n'était pas juste un bout de plastique qu'on allait poser" - Thomas Devineaux

Louis a alors l'idée de créer des séparateurs de bureaux sur-mesure en polycarbonate. "On avait déjà travaillé cette matière sur des projets annexes", détaille le président de l'entreprise sur France Bleu : " Il se trouve qu'on a pu assez facilement modifier notre appareil de production pour l'adapter à la découpe et l'usinage de ce matériau-là. Le bureau ça reste notre métier [...] on connait très bien les contraintes de travailler à plusieurs et on a pu réfléchir à un produit qui n'était pas juste un bout de plastique qu'on allait poser mais qui allait s'adapter au mieux au bureau".

Ces séparateurs ont "le moins d'impact possible sur l'utilisateur", détaille Thomas Devineaux. Un "service en ligne super simple", a aussi été mis en place "pour que n'importe quelle entreprise puisse avoir son devis et n'ait pas à concocter une solution bricolée", explique avec enthousiasme le président de l'entreprise.