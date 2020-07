La relance éco : le foodtruck L'oustal s'installe à Villeneuve-les-Maguelone pour sauver sa saison

Laurent Darbousset est un amoureux de la cuisine et de sa région. Après son expérience dans l'émission Master chef (TF1) en 2012, il décide de développer une activité de traitreur-street food méditérannéen sur les routes de l'Hérault et du Gard avec "L'Oustal" son foodtruck qui propose ses services lors de festivals, de mariages, de fêtes familiales ou entre amis.

Avec le confinement le secteur de l'événementiel a été l'un des plus touchés et pour Laurent Darbousset tout s'est arrêté d'un coup. Mi-juin, il a donc eu l'idée pour sauver son activité, d'installer son petit camion devant chez lui, en bordure de l'étang de l'Arnel à Villeneuve-Les-Maguelone (Hérault) du vendredi au dimanche de 18h à 22h pour proposer des plats à emporter ou à consommer sur place. Il s'est associé avec le caviste de la commune pour les vins.

"Sur place on peut accueillir une quarantaine de personnes, nous avons quelques tables et de nombreux mange-debout. Dans l'assiette, on propose par exemple des apéro box, du maquereau frais du Grau du Roi à l'escabèche, des brochettes de poulet marinées, de la cigaline de porc, de la crème au citron, des sablés..." détaille Laurent Darbousset.