La relance éco : le Fort Pélissier à Bainville-sur-Madon mise sur l'été pour se refaire une santé

Depuis le 20 juin, le Fort Pélissier, anciennement Fort Aventure, a rouvert ses portes à Bainville-sur-Madon. La direction avait donc choisi le jour de la fête des pères pour la reprise, et cela s'est révélé plutôt réussi selon la commerciale Camille Cherrier Deloos. "On était très content de cette reprise, et on espère qu'on va poursuivre dans cette lancée jusqu'en septembre."

Retour des centres aérés

Afin de confirmer cette tendance, la direction peut compter sur son service hôtellerie-restauration, même si l'établissement a dû passer de 80 à 60 couverts. Pour le centre de loisirs, la reprise est plus timide. "C'est effectivement plus progressif, confirme l'employée. On tourne sur les activités "Accropierre" et "Crypte de Crapahute". Cela correspond aux activités souterraines, nous n'avons pas encore repris la totalité."

Elle espère pouvoir compter sur la saison estivale et le retour des centres aérés. "Il y en a qui réservent pour cet été, et pour les écoles, les enfants viendront l'année prochaine, ou peut-être avant, courant septembre." La dynamique doit donc se confirmer dans les semaines à venir, ce qui fait dire à Arnaud Lebland, le gérant, que l'été sera crucial. "Le premier challenge, c'était de rouvrir, le deuxième challenge : sauver la saison d'été."

Pas encore de reprise pour les locations de salles

Pour la location de salles et toute la partie événementielle, l'activité est toujours au point mort. Pendant le confinement, une vingtaine de rendez-vous ont été annulés. Cette perte est difficilement rattrapable, mais Arnaud Lebland veut y voir l'occasion pour le Fort Pélissier de se réinventer, en développant des "axes différents". "Avant on misait surtout sur l'effet groupe, la cohésion avec des enterrements de vie de jeunes filles et garçons, des séminaires d'entreprises... Actuellement nous avons une clientèle ultra-locale et plus individuelle, plus de familles et plus adaptée au protocole sanitaire."

La direction qui compte aussi beaucoup sur la fin d'année pour se refaire une santé, en espérant que l'épidémie aura disparu d'ici là.