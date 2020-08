La relance éco : le forum Ruralitic revient pour sa 15e édition à Aurillac

Le forum Ruralitic, axé sur le numérique en territoire rural est de retour pour sa 15e édition les 25, 26 et 27 août au Centre des Congrès d'Aurillac. Mais avec la crise sanitaire, le forum a dû revoir ses modalités d'accueil.

Le commissaire général Sébastien Côte détaille l'organisation de cette nouvelle édition.

A quoi peut-on s'attendre pour cette 15e édition ?

Le programme a été remanié. Initialement, on devait faire une édition sur la jeunesse, qui sera faite l'an prochain. Mais compte tenu de la situation sanitaire on a souhaité travailler sur cinq thèmes essentiels pour les territoires ruraux suite à ce qu'on a pu vivre pendant le confinement : c'est la qualité de la connectivité des réseaux dont ils disposent, le commerce local et les circuits-courts, l'accès aux soins avec la e-santé, l'accès à l'éducation... c'est également toutes ces questions liées au télétravail, et à l'accueil de nouveaux actifs dans les territoires ruraux.

Avec la crise sanitaire, comment comptez-vous mettre en place le forum ?

Ruralitic est le premier événement hybride de France. Nous avons au total presque un millier de participants, dont 300 qui vont se succéder au centre des Congrès d'Aurillac pendant trois jours avec une jauge maximale de 183 personnes en simultané masquée. Les intervenants sont physiquement sur scène dans le respect des règles de distanciation physique.

D'un autre côté, on aura plus de 700 personnes qui vont, avec leurs avatars, suivre l'ensemble des conférences et voir les stands - car il n'y a pas de stand physique cette année - sur un monde en 3D dans lequel les visiteurs vont se promener. Quand je vous le raconte comme ça, on pourrait croire à de la science fiction, mais c'est la réalité. On met à disposition un monde immersif où ils pourront s'installer dans un auditorium, aller sur un hall d'expositions et rencontrer les partenaires et les exposants de manière virtuelle.

C'est d'autant plus important pour vous, en ce moment, d'organiser ce forum pour lutter contre la fracture numérique ?

Exactement. On s'est évidemment posés la question quant au maintien de l'événement. Mais on s'est dit très vite que ce n'est pas au moment où les élus ruraux avaient le plus besoin de prendre possession des outils digitaux qu'on allait les laisser tomber. Il arrives en pleine crise sanitaire, ils savent qu'ils ont besoin du numérique, mais ils ne savent pas par quel bout prendre le dossier. On se devait d'être là et de faire Ruralitic.

Le forum est gratuit. Pour le suivre virtuellement, les inscriptions se font sur le site ruralitic-forum.fr

Emma Saulzet