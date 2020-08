La relance éco : vingt millions d'euros de commandes signées par le groupe MND depuis le déconfinement

Tout semble sourire au groupe MND, après la crise économique due au coronavirus. Il fabrique des remontées mécaniques et de systèmes d'enneigement. L'entreprise savoyarde enchaîne les signatures de contrats pour un total de vingt millions d'euros partout dans le monde. En Savoie comme à l'étranger, les 335 salariés du groupe sont à pied d'oeuvre pour terminer les chantiers. Mais certains pays restent inaccessibles à cause de la crise sanitaire.

Durant le confinement, les usines étaient totalement à l'arrêt. Aujourd'hui, l'activité est repartie selon son PDG Xavier Gallot-Lavallée qui répond aux questions de France Bleu Pays de Savoie.

France Bleu Pays de Savoie : Après le confinement, vous avez signé des contrats à plusieurs millions d’euros. Une relance salvatrice pour vous ?

Xavier Gallot-Lavallée : Nous avons signé de nombreuses extensions et améliorations des réseaux d’enneigement. Notamment à La Rosière en Savoie, qui nous a accordé sa confiance pour les six prochaines années. Mais également en Isère, à la station de Chamrousse où nous préparons l'extension du réseau d'enneigement. Pour ce qui est des transports par câble, nous sommes présents en montagne mais aussi de plus en plus sur l’urbain. Nous l’avons annoncé en juin, nous allons réaliser un téléphérique sur l’île de Réunion pour la ville de Saint-Denis. L'investissement est de 13,9 millions d'euros.

Avec ces contrats, est-ce que vous allez pouvoir vous relever ?

Oui, cela permet de pérenniser l’activité. En plus nous avons fait un choix de relocalisation en fermant nos sites industriels en Suède et en Allemagne. Ils ont entièrement été relocalisés en Savoie, ce qui donnera à terme la création de nouveaux emplois industriels sur le site d’Alpespace.

Est-ce que vous avez une idée du nombre d’emplois créés ?

C’est compliqué d’avoir une visibilité là-dessus. En tous cas, l’ensemble de nos emplois sur les sites français ont été maintenus. D’autres seront créés dans les prochaines années.

Est-ce que cette situation économique vous inquiète pour l'avenir ?

Dans la production non, nous avons un retour à la normale. Par contre dans nos déplacements et nos capacités à exécuter les chantiers, on est incapable d’aller dans certains pays : Chine, Japon, Russie, Etats-Unis, Canada. C’est une situation inédite à laquelle le groupe travaille pour s’adapter au mieux et finaliser en temps et en heure tous ses projets.

_______________________________________________________

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?