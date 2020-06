"La relance éco" : le jour J pour les restaurateurs azuréens, entre excitation et peur de l'avenir

Mardi, après plus deux mois de fermeture forcée pour cause de coronavirus, les bars, cafés et restaurants azuréens (comme dans tous les département "verts") sont autorisés à rouvrir leurs portes pour la phase 2 du déconfinement. Avec des règles sanitaires strictes : dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars. A Nice, dans le quartier Libération, le restaurant familial "L'Instant" organise sa réouverture entre enthousiasme et peur de perdre ses employés.

25 mètres carrés de terrasse gagnés

C'est le branle-bas de combat sur la partie piétonne de la rue Clément Roassal, à deux pas du tram "Libération." Yasser Mimouna et ses cousins organisent leur terrasse pour accueillir les clients. "On a déjà plein d'appels," se réjouit l'un des associés, "Une dame nous a même demandé de lui réserver sa table, la 43, on a rigolé en lui disant que toute la disposition avait changé." Le restaurant "L'Instant" a demandé à la mairie l'autorisation d'étendre sa terrasse du 25 mètres carrés. Très exactement sur la partie piétonne de la rue occupée par le marché le matin. "Demande en cours," M.Guezguez, l'un des associés, croise les doigts. Dans la salle, ils perdent 50% de leurs couverts pour respecter les distances. Un mètre entre chaque table et pas plus de dix personnes à une table.

"Les clients doivent porter leurs masques en entrant et si ils se lèvent dans le restaurant, au début on pourra leur en fournir si ils oublient mais après on sera moins tolérant," détaille Yasser. Le restaurant mettra aussi du gel à disposition de ses clients.

"La réouverture c'est comme un examen blanc"

Ce restaurant "semi gastronomique" de quartier fréquenté par des travailleurs et des familles habituées le soir a survécu grâce aux aides des banques et au report des loyers accordés par les bailleurs. Mais les patrons ne sont pas certains de conserver tous les emplois. "C'est un espèce d'examen blanc qui se jour cette semaine," explique Yasser. "Si les clients sont au rendez-vous c'est super, sinon, on verra à la fin du mois ce qu'il se passera au sein de nos effectifs."

Le reportage au restaurant "L'instant"

Le restaurant "L'instant" à Libération rouvre ses portes après deux mois et demi de confinement Copier

