"La relance éco" : le Kilo Shop du centre-ville du Mans enfin ouvert après deux mois d'attente

Les rayons, les stocks, le personnel... Tout était prêt pour l'ouverture du Kilo Shop rue marchande, au Mans. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La veille de l'ouverture, annoncée le 18 mars, le pays tout entier s'est retrouvé confinée. Et le Kilo Shop contraint de fermer... Avant même d'avoir ouvert !

"On était prêt à faire feu, se souvient la co-gérante, Nathalie Scherdel, et deux jours avant, on nous dit de fermer. On est rentré chez nous anéanti." Gros coup au moral, mais également au porte-feuille pour celle qui est également la patronne du magasin NHV, en zone Nord : "Quand on investi dans un magasin, il y a les loyers, la marchandise était payée... Ca fait des frais. Et comme on est une jeune entreprise, on n'a droit à aucune aide."

Il a donc fallu prendre son mal en patience et faire le dos rond jusqu'à ce fameux 11 mai, synonyme de déconfinement, mais aussi de l'ouverture du magasin. Un peu dans l'anonymat. Et avec une fréquentation réduite d'un tiers, voire de moitié parce rapport à ce qui était espéré : "Il y a des clients qui nous attendaient... Mais on ne sent pas cette envie, cette frénésie de l'ouverture comme on a pu le voir quand on a fait des ouvertures à Tours ou à Angers. Là, c'est un peu triste. On sent les gens encore angoissés", raconte Nathalie.

Le concept vise une clientèle jeune

Néanmoins, cette franchise mancelle de l'enseigne Kilo Shop espère trouver son public et combler une partie de ce retard au démarrage en offrant friperie en centre-ville. La cible : les jeunes qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'au NHV de Saint-Saturnin. De la veste en jean à la chemise hawaïenne, en passant par les salopettes, la mode des années 1950 jusqu'aux années 1990 est représentée dans les rayons. Avec quatre gammes de prix : 20, 30, 40 ou 60 euros le kilo, en fonction des pastilles de couleur affichées sur les vêtements. Oour un jean, comptez environ 15 euros.

Outre le prix plus bas que pour du neuf, c'est la consommation responsable qui intéresse la clientèle du futur Kilo Shop. "C'est vraiment en train de rentrer dans les mœurs : écologie et réutilisation. C'est quelque chose de tout à fait normal", précise Kévin Durand, également co-gérant de l'enseigne.