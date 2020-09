LA NOUVELLE ECO : le labo Phytema a surmonté la crise grâce au gel hydroalcoolique

François Arduin, le dirigeant du laboratoire cosmétique Phytema à Ruffieux explique avoir traversé la crise en s'appuyant sur son outil de production et en fabriquant du gel hydroalcoolique ; également un vrai coup de projecteur donné sur les capacités d'adaptation de son entreprise.

France Bleu Pays de Savoie - Dès le 11 mars, Phytema s'est mis à fabriquer du gel hydroalcoolique

François Arduin - Dès que le confinement a été annoncé, avec les équipes, on s'est demandé comment être utile dans cette période. On a l'outil de production adapté. Il nous manquait que les autorisations administratives pour pouvoir fabriquer du gel hydroalcoolique, qui sont arrivées assez rapidement grâce à un arrêté qui a autorisé les sociétés de cosmétique à partir du moment où on respecte certaines règles et notamment les formules de l'OMS. Et ils ont même assez rapidement encadré les prix et c'était une bonne chose, parce qu'au moins il n'y avait pas de débat

C'est grâce à cela qui vous avez surmonté la crise ?

Effectivement ça nous a permis de passer la crise. Parce que notre activité classique, qui est donc la cosmétique naturelle et bio s'est fortement ralentie. Seul notre site internet était vraiment actif, il y a avait quelques points de vente, mais la plupart étaient fermés donc on a produit plus de cinq tonnes par semaine de gel hydroalcoolique ; ça nous a permis de faire un chiffre d'affaire qui a remplacé celui qu'on avait perdu du fait de la crise.

Remplacé ou même augmenté ?

Légèrement augmenté.

La période vous a également permis de communiquer sur votre entreprise...

On va dire ça, ça a été un très bon outil de communication, ça m'a permis de mettre en avant notre côté laboratoire, et surtout notre outil de production. En cosmétique, il y a beaucoup de marketeurs, et peu qui intègrent l'outil de production. Nous, nous intégrons la production et la recherche-développement.

Et maintenant ? Quelle est la situation de Phytema ?

Nous maintenons la production de gel hydroalcoolique, dans une moindre mesure, parce que localement on s'est fait connaitre par ça. On veut continuer de livrer les gens qui nous ont fait confiance au moment de la crise. Mais fort heureusement, notre activité principale a repris. J'étais même agréablement surpris, on a eu une reprise plutôt forte dès les mois de juin et de juillet. Le côté local nous a aidé sur cette reprise.

