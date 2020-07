La relance éco : Le laboratoire Arkopharma de Carros s'est adapté à la COVID-19

Le laboratoire Arkopharma de Carros a bien géré la crise de Covid-19. Copier

De mars à mai, pendant toute la durée du confinement, les salariés du laboratoire Arkopharma de Carros n'ont jamais arrêté de fabriquer des gélules et ampoules à base de plantes. Les machines du plus grand site phyto pharmaceutique d'Europe n'ont jamais cessé de fonctionner.

Les produits pour améliorer les défenses immunitaires très demandés avec la Covid-19

Avec la pandémie de Covid-19, les produits pour améliorer les défenses immunitaires types ampoules de gelées royale se sont bien vendus. Les demandes ont même été multipliées par 3 explique Dominique Cotteaux, directeur du Pôle Production chez Arkopharma. Les produits contre le stress et pour un meilleur sommeil ont également été très demandés ajoute Dominique Cotteaux. Il a ainsi fallu réorganiser la production du laboratoire en fonction des nouvelles demandes liées au coronavirus.

Des gels hydro alcooliques fabriqués spécialement

Le laboratoire a aussi fabriqué du gel hydro alcoolique pendant la crise sanitaire. Ces produits ont été distribués gratuitement à la préfecture des Alpes-Maritimes, aux gendarmeries, aux hôpitaux de Nice ou encore à certaines mairies comme Carros. Certaines productions ont été ralenties détaille Dominique Cotteaux car il y avait moins de fréquentation dans les pharmacies donc moins de demandes. Par conséquence, les 300 salariés d'Arkopharma dédiés à la production ont connu des périodes de travail partiel ponctuel.

Rassurer les employés pendant le confinement

Afin de rassurer et de protéger les salariés du laboratoire de Carros qui ont continué à travailler pendant le confinement, une cellule de crise a été créée pilotée par Stéphane Melin responsable de la sécurité et de la santé chez Arkopharma. Aujourd'hui cette cellule est toujours active. Car les salariés hors production sont toujours en télétravail. Ils viennent 3 jours à l'usine de Carros et font 2 jours de télétravail. Il ne faut pas qu'il y ait plus de la moitié des effectifs sur le site de Carros détaille Stéphane Melin. Ce mode de fonctionnement est prévu pour durer jusqu'à fin septembre.

Arkopharma fête ses 40 ans

Le laboratoire phytopharmaceutique de Carros fête cette année ses 40 ans d'existence. La fête prévue au printemps a dû être annulée suite au coronavirus. Elle devrait se tenir en novembre prochain si tout va bien. Le laboratoire Arkopharma a été créé en 1980 par le docteur Max Rombi. Aujourd'hui, 800 salariés travaillent sur le site de Carros, 300 à la production et 500 dans l'administratif (marketing, commercial, développement).

Arkopharma fabrique chaque année dans son laboratoire de Carros 1 milliard de gélules à base de plantes. Le chiffre d'affaire du laboratoire avoisine 190 millions d'euros.