La relance éco : le Locavorium, spécialiste du circuit court, a gagné de nouveaux clients

L'enseigne, installée à Fréjorgues et à Saint-Jean-de-Védas, vend exclusivement des produits de la région et du littoral méditéranéen

Durant le confinement, du fait de la restriction des déplacements, nous avons parfois découvert ou redécouvert des commerçants en bas de chez nous, des petits producteurs du département. À Saint-Jean de Vedas, aux portes de Montpellier, le magasin Locavorium vend exclusivement des produits locaux directement des producteurs. Durant le confinement, Jessica Gros, l'une des créatrices de l'enseigne, a vu sa clientèle exploser avant de revenir à la normale.

Pendant le confinement et durant les premières semaines de déconfinement, vous avez vu l'arrivée de nouveaux clients, aux alentours de 10% de plus. Deux mois plus tard, ce retour au local se poursuit-il ?

Il se poursuit, mais en partie. On a quand même beaucoup de clients qui nous ont découvert pendant le confinement et qui, malheureusement, n'ont pas continué à être clients chez nous. On ne sait pas vraiment pourquoi des personnes qui sont venues pendant le confinement ont arrêté. Peut-être parce qu'elles ont repris leur rythme habituel, d'aller en grande surface ou dans d'autres magasins qui sont sur leur chemin du travail, alors qu'ils n'allaient plus au travail pendant le confinement. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi on n'a moins de clients. Par contre, économiquement, l'entreprise continue de faire son bonhomme de chemin comme les autres années. On n'a pas noté une chute qui pourrait mettre en danger notre entreprise. À l'inverse, on a aussi des gens qui ont découvert le magasin, qui ont vu qu'on avait des bons produits, qui ont adhéré à la démarche, et qui, aujourd'hui, sont contents de continuer à venir faire leur marché. Je pense que plus de la moitié des clients qui nous ont découvert grâce au confinement sont encore clients aujourd'hui.

À l'automne, vous avez déjà ouvert une seconde boutique, à Fréjorgues. Quelles sont les perspectives d'avenir dorénavant pour l'enseigne ?

Aujourd'hui, nos perspectives sont simples. C'est de pérenniser notre entreprise. On a quand même deux magasins, on a une vingtaine de salariés cumulés sur les deux structures. Donc, pour nous, notre principal enjeu, c'est de pérenniser les choses, de continuer à satisfaire nos producteurs, à bien les payer et continuer à satisfaire nos clients en leur proposant des bons produits. Voilà, on est plus sur une perspective de pérennisation de l'entreprise que sur un développement exponentiel.

Est-ce que cette dynamique que vous évoquez va pouvoir s'appuyer sur toute cette dynamique de consommation locale de circuits courts qui s'est mise en place avec le confinement?

Sans être défaitiste, malheureusement, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer pour tout le monde. Il y en a qui ont peut être pris conscience des enjeux à l'échelle du pays, à l'échelle de la planète, en se disant qu'en relocalisant leur alimentation, ils pouvaient peut être apporter quelque chose de positif. Malheureusement, on est tous pris dans le train-train quotidien, dans toutes nos obligations. Et en fait, c'est vrai que l'alimentation, ça passe souvent en arrière-pensée dans nos préoccupations quotidiennes. Et j'ai bien peur que malheureusement non, ça ne soit pas quelque chose qui perdure dans la durée.

