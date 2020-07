La relance éco : le magasin Uni Re-Cycle à Montpellier ne désemplit pas

Depuis la sortie du confinement, la pratique du vélo connaît un boom important dans le département de l'Hérault. À Montpellier, le magasin de vente et de réparation Uni Re-Cycle ne désemplit pas et recrute même un poste en CDD.

Entre l'urgence écologique et la crainte d'une possible contamination dans les transports en commun, de nombreux Français se convertissent au deux-roues. Un boom de la pratique du vélo pas seulement pour les loisirs, mais aussi et peut être surtout pour les trajets domicile travail. Ce phénomène est bien réel dans l'Hérault. Conséquences, les magasins de réparation et de vente sont débordés. C'est le cas de Uni Re-Cycle à Montpellier.

"Il y a trois à quatre semaines d'attente pour faire réparer son vélo" assure le gérant. Pierre Uni n'a pas une minute à lui ces derniers temps entre les commandes, les prises de rendez-vous et le recrutement d'un salarié en CDD. "Nous sommes obligés de prendre que les vélos de nos clients pour faire face à toutes les demandes" reconnaît-il.

Uni Re-Cycle embauche

Le secteur ne connaît pas la crise. Pierre Uni cherche à embaucher une personne en CDD. "Nous cherchons un mécanicien monteur pour pouvoir tenir les plages horaires" souligne le gérant du magasin. "C'est essentiel pour que les salariés tiennent la saison et soient en bonne santé" admet-il.