La relance éco : Le Mans Événements plein d'incertitudes après l'annulation de la Foire des Quatre heures

A cause des mesures sanitaires liées au Covid-19, de nombreuses foires et salons sont annulés. Au Mans, 80 événements de ce type ainsi que la célèbre Foire des Quatre heures n'auront pas lieu. Un coup dur pour la société organisatrice Le Mans Événements.

Le Mans Événements a dû renoncer à l'organisation de l'édition 2020 de la Foire des Quatre heures, ce mardi 19 mai. Les habituels 600 exposants et 100.000 visiteurs de ce grand rendez-vous de septembre n'auraient pas pu se croiser au Centre des expositions du Mans, en respectant le protocole sanitaire. Ce n'est pas le seul événement annulé. Jusqu'à fin août, "80 manifestations sont impactées par la situation", explique Hulien Raimbault, le directeur de Le Mans Événements."Plus de la moitié de ces manifestations sont annulées définitivement."

Un million d'euros de perte jusqu'en août

Ces annulations et reports en cascade ont un coût pour la société qui gère le Centre des expositions et le Palais des congrès et de la culture. "On estime _un manque à gagner de l'ordre d'un million d'euros_. Et ça c'est avant le mois de septembre", souligne Julien Raimbault.

On est sur une année 2020 absolument catastrophique pour nos finances.

Le directeur de la société d'événementiel mancelle se veut tout de même rassurant : "On a bien travaillé les précédentes années, donc on va passer à travers les gouttes." Il ne faudrait juste pas que la situation s'éternise. Les incertitudes empêchent Le Mans Événements de se projeter. "Ce qui est hyper compliqué pour nous, c'est de ne pas savoir", explique le directeur de la société."On regarde chaque intervention gouvernementale et on attend de savoir quand on va pouvoir travailler et dans quelles conditions."

► Ecoutez la chronique "La relance éco" de 7h15 sur France Bleu Maine