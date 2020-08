La relance éco : le marché américain résiste à la baisse des expéditions de bouteilles de cognac

C'est surtout le marché européen qui a été touché par cette baisse. Après 5 campagnes consécutives, les expéditions battaient en 2019 un nouveau record, avec plus de 211 millions de bouteilles. Devant ces bons résultats qui se renouvelaient d'année en année, la filière cognac avait mis en oeuvre un plan de plantations sur trois ans, de 10 000 hectares de nouvelles vignes. Et puis, la crise du coronavirus est arrivée, et elle a rebattu les cartes... Il a fallu tenir compte des confinements et de la fermeture des bars et restaurants. Mais surtout, les expéditions ont été bloquées parce qu'on ne pouvait plus réunir dans un même lieu les salariés des entreprises pour le conditionnement et la mise en bouteilles.

Si la France a vu son marché du cognac augmenter de 3,7%, c'est donc le marché européen qui a été le plus touché par la baisse des expéditions : -20% au Royaume-Uni, quasiment -23 % en Allemagne, mais l'Asie aussi a souffert (-18% pour la Chine, presque -30% pour Singapour). De son côté le marché américain, premier marché pour le cognac, a bien résisté, avec près de 2% d'augmentation. A noter la baisse spectaculaire des expéditions vers Hong-Kong (plus de 50%). Mais là, ce n'est pas la crise sanitaire mondiale qui est en cause, mais la situation politico-économique interne au pays.