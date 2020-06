ENTRETIEN - Le marché de l'immobilier est resté à l'arrêt pendant la période de confinement. Pour Catherine Ducret, directrice chez CIS Immobilier en Savoie, l'activité a repris, mais pourrait vite ralentir à cause de la crise économique qui va durer et du chômage qui va augmenter.

La relance éco : le marché de l'immobilier est reparti, mais "on pressent un ralentissement possible"

Le réseau CIS Immobilier compte 18 agences dans toute la Savoie. Catherine Ducret est la directrice des sept agences CIS Immobilier du bassin chambérien.

France Bleu Pays de Savoie - Qu’est-ce que la crise a changé pour vous ? Les visites, par exemple, sont maintenant très encadrées ?

Catherine Ducret, directrice - Sur les visites, on explique en effet les règles de distanciation, et on insiste sur une distance de deux mètres pour ne pas se toucher, ne pas être en contact direct. On donne également aux clients du gel hydroalcoolique pour qu’ils se lavent bien les mains, comme nous-mêmes d'ailleurs, avant de pénétrer dans les lieux. On leur demande de ne toucher à rien, on ouvre nous les portes et les fenêtres. Et on vérifie que le client a bien son masque. Pas de masque, pas de visite ! Il faut que nous soyons équipés en masques jetables pour leur donner s’ils n’en ont pas.

Pour les logements avec des occupants… certaines personnes ont peur, propriétaires ou locataires, et ont même refusé les visites, en disant ne pas vouloir voir plein de clients défiler sans savoir s’ils sont porteurs du virus ou pas. Donc pour certains logements, nous n’avons pas de moyens de le visiter, il faut attendre la fin du préavis. Les cas sont limités, mais il y en a quelques uns.

Les transactions sont restées entre parenthèses pendant le confinement. Tout est reparti désormais ?

On ressent la demande qui repart. Maintenant, est-ce que la demande sera aussi constante ? Ce n’est pas sûr. On pressent un ralentissement possible, lié notamment à l’insécurité de l’emploi. On nous annonce quand même une récession, avec une chute de 11% de croissance : c’est pire que toutes les dernières crises de l’immobilier qu’on a vécu.

Immédiatement, on sent que ça repart. Mais quand on aura traité le volume de dossiers en cours, peut-être que la demande sera essoufflée et pas aussi forte qu’escomptée.

Je pense que la plupart de nos prospects et acquéreurs risque d’être en pause, pour avoir une vision un peu plus à moyen terme de leur devenir professionnel. On sent également l’étau bancaire se resserrer, c’est plus compliqué, et les taux remontent légèrement.

Est-ce que ça a joué sur les prix ?

Pas dans l’immédiat. On était encore un peu dans une période en suspens. Pour le moment on reste encore sur les prix affichés sur nos sites, nous n’avons pas encore appliqué en vente une baisse systématique. Je pense qu’après l’été, la position risque d’être différente.