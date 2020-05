La relance éco : le marché de l'immobilier reprend dans les Alpes-Maritimes

L'Agence Cep'Immo de Cagnes-sur-Mer accueille depuis lundi 11 mai de nouveau les clients à Cagnes sur Mer et pour des visites. Les trois associés Morad Larbi, sa soeur Linda Larbi et Nelly Fournaise sont contents de pouvoir reprendre les visites et les transactions car l'agence flambant neuve a ouvert 2 semaines avant le confinement. Depuis la semaine dernière, l'agenda de Nelly Fournaise est bien remplie. "Nous avons eu beaucoup de demandes la première semaine de déconfinement avec près de 3-4 visites par jour, en ce moment ça s'est un peu calmé".

Rez de jardin, terrasses et maisons très demandés

Depuis la crise sanitaire, les demandes des acheteurs sont différentes souligne Nelly Fournaise. Les Azuréens cherchent des appartements avec rez-de-jardin, grandes terrasses ou des maisons dans le Moyen-Pays. Même si les visites sont nombreuses, Nelly Fournaise n'est pas sûre qu'elles aboutissent toutes à des ventes. Et surtout l'agent immobilière de Cagnes sur Mer explique que les transactions immobilières pourraient prendre plus de temps. Avant le confinement, nous mettions 15 jours-3 semaines pour signer un compromis de vente, je pense que maintenant nous allons mettre un mois explique Nelly Fournaise.

Autre changement, les critères pour l'obtention d'un prêt immobilier se sont durcis souligne Linda Larbi, courtière au sein de l'agence Cep'Immo. Avec la crise sanitaire, les banques prêtent moins facilement. Les critères sont très restrictifs. Seuls les bons dossiers seront acceptés précise Linda Larbi qui conseille aux plus petits budgets finalement d'attendre le mois de septembre.

Des visites sous haute surveillance sanitaire

Autre nouveauté depuis la reprise de l'activité immobilière, les visites se font obligatoirement avec des masques, des sur-chaussures et du gel hydro alcoolique. Les clients qui visitent ne doivent pas toucher les portes, les fenêtres. Ce sont les vendeurs qui ouvrent tout. A l'agence Cep'Immo de Cagnes sur Mer, tout le nécessaire est là pour les visites des clients. Quand à savoir si c'est le bon moment d'acheter. D'après Morad Larbi, directeur de l'agence immobilière de Cagnes sur Mer, il faut peut-être attendre encore quelques mois, peut-être septembre quand il y aura finalement plus d'offres que de demandes. Un avis partagé par d'autres agents immobiliers de la Côte d'Azur.