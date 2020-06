La relance éco : le marché de Rungis reprend des couleurs avec le déconfinement

Il nourrit 75 % des Franciliens. Le marché de Rungis (Val-de-Marne), plus grand marché au monde, est donc un incontournable dans notre région.

Malgré la crise du coronavirus, il était donc hors de question qu'il ferme. Sur le plan sanitaire, c'est toute une organisation qui a été mise en place pour les 12.000 salariés du marché.

Les produits de la mer et l'horticulture en force

Sens de circulation, des étals désinfectés plusieurs fois par jour au canon à mousse puis rincés à haute pression, aucun visiteur extérieur. invité de France Bleu Paris ce mardi 2 juin, Stéphane Layani, président de la Semmaris, la société gestionnaire du marché international de Rungis, précise que le déconfinement a changé : "On ne s'est jamais arrêtés donc c'est plus facile de reprendre. On est autour de 80/85 % de notre chiffre d'affaire habituel sur notre marché physique."

"Je reste très attentif à la situation de ceux qui vendent à la restauration ou à l'export : je vais me concentrer sur eux, précise Stéphane Layani. Il y a des secteurs qui me font plaisir : la marée, qui repart fort. Et l'horticulture : les gens se sont rués sur les fleurs et les plantes depuis la réouverture des marchés."

La vente directe aux consommateurs pour se relancer

Après cette période de creux, due notamment à la fermeture des restaurants, le marché de Rungis a donc dû se réinventer, notamment grâce à de la "vente directe" sur un site créé pendant le confinement : on peut toujours y commander des paniers frais de producteurs locaux. "On a cartonné, affirme Stéphane Layani. Il y a une vraie attente des Français. Nous ne sommes pas habitués à vendre directement aux consommateurs, mais on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour d'une part écouler les produits frais d'Île-de-France et d'autre part, servir les gens qui pouvaient difficilement sortir de chez eux."

Malgré leur succès, ces ventes directes seront arrêtées à la fin du déconfinement : "Il y a déjà plus de 50 initiatives diverses et variées sur marché de Rungis vers les consommateurs. Il y a les marchés, vos commerçants, le commerce électronique, la restauration."

Quelle suite pour les restaurants ?

Sur la reprise des restaurants, dont les terrasses rouvrent ce mardi en Île-de-France, le président de la Semmaris, Stéphane Layani, se montre mitigé : "Je tiens à tempérer l'enthousiasme général : il s'agit de la réouverture des terrasses, pas de l'intégralité du restaurant. Il faut avoir conscience que cela va reprendre progressivement, il faut attendre d'autres _annonces pour savoir à quelle sauce les restaurateurs qui n'ont pas de terrasse vont être mangés_. Mais cette réouverture des terrasses est quand même une bonne nouvelle."