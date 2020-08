La relance éco : le maroilles va mieux

Fromage emblématique du Nord, le maroilles est indissociable des tables de la région. Pourtant, pendant le confinement, avec la fermeture des restaurants, les producteurs de maroilles ont perdu leurs principaux clients. "Ça représente 40 000 euros de perte", explique Véronique Juste, qui dirige avec son mari la ferme des Bahardes, à Étrœungt. Pendant quelques jours, la production s'est même arrêté, pour ne pas avoir trop de fromage en cave, le Maroilles se conservant peu une fois arrivé à maturité.

Il a donc fallu se réinventer pour les producteurs, et la vente directe a été privilégiée... Et apprécié par les consommateurs, qui, motivés notamment par une campagne de communication de la filière jouant sur l'appartenance régionale, se sont remis à acheter du maroilles en grand nombre. "J'ai été très surprise de la vitesse à laquelle les ventes sont reparties", confirme Véronique Juste, qui indique produire en ce moment comme pour les fêtes de fin d'année, alors que l'été est d'habitude une période très calme.

Priorité au local

Face à la crise, consommateurs et producteurs se sont donc réorienté vers le local. Ce sont d'ailleurs les plus petits producteurs qui sont "les plus résilients" selon Claude Bera, le président du syndicat du Maroilles. "Car ils sont plus près du consommateur et axés sur la vente directe". Un commerce de proximité qui "a permis de faire revenir les consommateurs aux achats".

Pourtant, la perspective évoquée d'une seconde vague inquiète les producteurs de maroilles, dont certains, déjà en grande difficulté financière, pourraient devoir cesser leur activité.